N'Diaye: «Es el partido más importante del año» N'Diaye durante su visita al CEIP Divina Pastora. / ÑITO SALAS «Hay que ganar sí o sí; hay que ir a Granada con hombres y ser muy agresivos», recalca sobre el derbi del sábado SERGIO CORTÉS Martes, 2 abril 2019, 14:02

Sin tapujos. N'Diaye ha marcado hoy el camino del Málaga en la recta final de la Liga, en las diez jornadas que quedan. Durante su visita al CEIP Divina Pastora, en un acto dentro de la campaña 'Valores blanquiazules', el refuerzo más importante para esta temporada ha sido contundente al valorar el derbi del próximo sábado en Granada: «Es el partido más importante del año, porque si ganamos podemos llegar hasta el final para subir directamente, y si perdemos, va a estar complicado. Lo sabemos, todo el mundo lo sabe, y queremos ir a ganar».

El internacional senegalés no ha ocultado que el equipo debe mejorar y ha aludido al potencial del grupo: «No hay mejor equipo que nosotros en Segunda, mejor plantilla, y ahora hay que mejorar porque desde enero llevamos muchos empates y tenemos que conseguir una buena racha hasta el final del campeonato». Esta mañana ha habido charla del entrenador, Juan Ramón Muñiz, con los jugadores y N'Diaye ha explicado: «El míster nos ha dado confianza y sabemos que hay que seguir trabajando. Hay que ganar sí o sí».

El centrocampista ha aludido a aquellas cuestiones que en su opinión impiden que se plasme en la clasificación el hecho de contar con la mejor plantilla de Segunda: «El fútbol no es sólo tener una buena plantilla. Hay que trabajar y lo estamos haciendo muy bien desde el principio de la temporada. Peleamos en cada partido, pero a veces nos cuesta. Cometemos errores y no marcamos muchos goles. Trabajamos mucho las situaciones en los entrenamientos para marcar más». Eso sí, N'Diaye ha confesado que al equipo sí le afecta la presión en distintos momentos de los encuentros: «Todo el mundo, y nosotros los primeros, queremos ganar y sabemos que podemos ganar. Pero a veces, cuando marcamos el primer gol, es como si tuviéramos un poco de presión. Y hay que jugar sin presión». Y considera que en esta recta final esa situación se acentúa. Él ha dado la receta: «Ahora hay mucha presión. Es normal. Todos los equipos tienen su objetivo. El nuestro es subir, pero otros juegan para no bajar. Es normal esa presión porque si no tienes presión no vas a jugar bien, pero esa presión debe ser positiva».

Respecto al derbi del sábado, el senegalés también marca la pauta sobre cómo afrontarlo: «No se cómo va ser este partido, pero hay que ganar sí o sí. Y por eso hay que ir al campo con hombres, hay que ser muy agresivos, intentar presionar fuerte y hacer las cosas bien». La expectación en torno al partido en el Nuevo Los Cármenes es enorme y N'Diaye considera que es «muy bueno para nosotros». «He hablado con varios aficionados en la calle y todo el mundo me dice que van a venir dos mil o más para apoyarnos, y eso nos ayuda mucho. Es importante que estemos juntos con la afición para ir a Granada a ganar», ha añadido.

También ha hablado el centrocampista blanquiazul sobre los cambios de posición o de función que ha vivido en los dos últimos meses. «Ese no es el problema. Puedo jugar de pivote delante de la defensa, puedo jugar de medio centro, puedo jugar de central... Si el míster me pone en el campo, debo darlo todo. No debo decir si es mejor jugar en esta u otra posición, sólo ayudar a mis compañeros y darlo todo y ganar el partido. Cuando el míster me pone en una posición, intento darlo todo». N'Diaye sólo piensa en el triunfo porque además en su opinión una de las plazas de ascenso directo ya está asignada. No ha podido ser más claro al contestar si ve a Osasuna en Primera. «Creo que sí. Está lejos y además en muy buena dinámica», ha asegurado antes de recalcar: «Pero queda el Granada, queda el Albacete, que está muy cerca de nosotros. Si ganamos en Granada podemos hacer muchas cosas».

El senegalés también ha elogiado a Vadillo, con el que coincidió en el Betis -«es un jugador con talento del estilo de Ontiveros, dinámico y que sabe crear peligro»-, y ha quitado hierro al elevado número de lesiones en las últimas semanas. «Eso es mala suerte. Tenemos un buen cuerpo médico que trabaja muy bien, tenemos un buen 'staff'... Y no podemos hacer nada porque un deportista al más alto nivel se lesiona».