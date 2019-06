LaLiga prohíbe la emisión del Deportivo-Málaga en el Palacio de los Deportes El Ayuntantamiento tenía un acuerdo cerrado con Movistar, pero la patronal de los clubes asegura que la operadora no tiene competencias para autorizar este acontecimiento ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 12 junio 2019, 18:47

Los aficionados del Málaga no podrá seguir el partido ante el Deportivo en Riazor en las pantallas del Palacio de los Deportes. LaLiga ha prohibido tal posibilidad y así se lo ha comunicado al Ayuntamiento de la ciudad, que a su vez tenía ya cerrado y firmado un contrato con Movistar que incluía todos los partidos del equipo blanquiazul en los 'play-off', según ha comunicado el consistorio malagueño.

La patronal de los clubes afirma que Movistar no tiene competencias para gestionar y autorizar la emisión de este partido en una instalación pública de estas dimensiones. La operadora dispone de los derechos, pero, según lo expresado por LaLiga al Ayuntamiento, puede utilizarlos sólo en el ámbito de lo acordado en la venta que se realizó de los derechos televisivos.

El Ayuntamiento, buscando a toda costa que no se suspendiera esta emisión para los aficionados del Málaga, ha intentado negociar y comprar los derechos del partido para ofrecerlo específica en el Martín Carpena, pero LaLiga se ha negado completamente debido a que eso entraría en competencia con los bares y otros recintos autorizados que tiene adquiridos en tiempo y forma estos derechos.

«La Liga ha manifestado hoy que esos derechos no pueden ser vendidos por la compañía para un recinto público», argumenta el Ayuntamiento a la hora de anunciar que no ofrecerán el partido. La última recomendación del consistorio es ir a ver el partido a los establecimientos previamente autorizados como bares y cafeterías. Una de las razones de la negativa tácita es la intención de no crear un precendete.