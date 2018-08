Un nuevo clásico de Segunda División El georgiano Aburjania (derecha), uno de los fichajes del Lugo este verano, en el duelo ante el Deportivo. / 'El progreso de Lugo' En su séptima campaña seguida en la categoría, el Lugo ha ido a más tras cerrar en las dos últimas sus mejores cursos PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 18 agosto 2018, 00:26

En su séptima campaña seguida en Segunda (esta será la duodécima en su historia) se puede hablar del Lugo como un clásico de la categoría. Un club sin aspiraciones teóricas de ascenso, sino de permanencia, pero que va cumpliendo con cierta holgura el objetivo cada año, e incluso en los últimos se ha atrevido a soñar. No en vano, hace dos temporadas fue noveno –del tercero al sexto, de no haber filiales, se juega el 'play-off' de ascenso– y en la más reciente se situó líder tras la duodécima jornada y estuvo en plaza de promoción hasta la vigésima quinta.

No obstante, la expectativa cara a la Liga 2018-19 vuelve a ser pasar los mínimos apuros posibles. No es el Lugo un club con una capacidad económica como para justificar otra meta. En el Anxo Carro el aforo apenas pasa de 7.000 asientos, y la población de Lugo no llega a los 100.000 habitantes. Todo pasa por una buena gestión a la hora de fichar y vender, y en la entidad gallega pueden presumir de algunos buenos jugadores en los últimos tiempos como el extremo o lateral Alfonso Pedraza, el central Ignasi Miquel (con el que el Málaga, en su apuesta por ficharle en enero, ha obtenido ahora una suculenta plusvalía al traspasarle al Getafe) o el delantero Joselu, autor de 23 goles hace dos campañas.

Una apuesta extraña

El Lugo ha presumido de buenos entrenadores en este ciclo en Segunda. Sobre todo, Quique Setién (2009-15), que dejó una estela de gusto por el buen fútbol, y después Luis César Sampedro (2016-17) o Francisco (2017-18). Sólo Luis Milla (2015-16) no cuajó y dejó su puesto en plena temporada a Saqués. Por ello ha extrañado la llegada de Javi López al banquillo, que llevaba tres años y medio sin entrenar, desde marzo de 2015, en el Celta B,Antes dirigió al Girona, Cartagena, Xerez, Recreativo, Alavés y Gimnastic, donde comenzó a ser conocido en Segunda. Hasta ahora era adjunto a la dirección deportiva con Torrecilla en el Betis y el Sporting de Gijón.

Los fichajes

El Lugo ya ha cerrado la plantilla. Sólo se está pendiente del posible traspaso de Azeez y de la marcha de Guille Donoso (se excede ahora el cupo de 25 fichas). Además del regreso del medio punta Yelko Pino (Cultural), incorporó este verano a nueve jugadores: el meta Varó (Gimnastic), el central Vieira (Paços Ferreira), el lateral Borja San Emeterio y el 'pivote' Aburjania (ambos delSevilla Atlético), el volante ofensivo Juan Muñiz (también del Gimnastic), los extremos Lazo y Calderón (los dos del Getafe), y los atacantes Jona (Córdoba, aunque estuvo cedido en el Cádiz) y Dongou (el tercero llegado del 'Nastic'). Además, el atacante Escriche ya es del Huesca, pero se queda cedido esta campaña en el Lugo.

Su pretemporada

El Lugo disputó ocho partidos esta pretemporada y fue de menos a más en el nivel de los rivales y de más a menos en los resultados: 3-0 al Villalbés (de Tercera), 6-0 al Viveiro (de Preferente), 1-1 con el Pontevedra y el Racing (ambos de Segunda B), 1-0 al Oviedo (de Segunda), 1-2 con la Cultural (de Segunda B) y el Deportivo (Segunda) y 0-2 contra la Ponferradina (0-2). El derbi ante el 'Depor' pudo ser la mejor referencia cara al once que puede disponer esta tarde ante el Málaga.

El 'caso Azeez'

El nigeriano ha sido noticia durante toda la pretemporada. Primero, al llegar tarde a incorporarse al trabajo, y después por su culebrón para salir del equipo y dejar una buena cantidad en las arcas, ya que es el futbolista más valorado en el mercado de la plantilla. Es un buen medio centro defensivo, que ha sonado sobre todo para el Rayo Vallecano. No es probable que figure hoy entre los convocados (la lista no se conocerá hasta hoy).

Un 4-4-2 puro

Frente al 4-2-3-1 más habitual en el Lugo de este ciclo en Segunda División (aunque con Francisco se acabó el pasado curso con defensa de tres), con Javi López se juega más con un 4-4-2 clásico, sin un medio punta definido. El malagueño (de raíces hondureñas) Jona parece fijo, junto al camerunés Dongou (más segundo punta) o el canario Cristian Herrera.

Bandas asimétricas

Por la derecha el Lugo parte con un lateral poco ofensivo (Leuko conoce sus limitaciones) y un extremo clásico y muy rodado en Segunda como Iriome. Por contra, en la izquierda se puede ver a un defensa que se prodiga mucho más en las subidas, el joven ucraniano Kravets, y a un Juan Muñiz con tendencia a jugar por dentro y a dejar el pasillo libre. El asturiano ha sido otro de los destacados este verano.

Una baja y una duda

El Lugo llega sin sancionados (del pasado curso) y sin jugadores de baja médica (ayer se entrenaron todos), aunque no es nada probable que cuente Campabadal, tras una lesión de larga duración. Es duda el veterano Pita, un jugador clave por su calidad técnica y visión de juego. Su pareja en el centro del campo con Seoane (el 'pulmón') ha sido habitual durante muchas temporadas, pero hoy seguramente se vea al georgiano Aburjania antes que a Pita, que apenas se ha prodigado en la gira de pretemporada. Entre la afición del Anxo Carro hay interés por ver al central luso Vieira, la principal apuesta en el mercado.