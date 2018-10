La Liga 123 Un Numancia con problemas de gol que se le da bien el Málaga Formación del CD Numancia esta temporada en su estadio, Los Pajaritos. / CD Numancia Málaga CF- CD Numancia Visitan La Rosaleda con el grato recuerdo del año pasado en Copa, donde lograron el pase a octavos. Ganan en el balance histórico de partidos con los blanquiazules con ocho victorias BORJA GUTIÉRREZ Domingo, 28 octubre 2018, 18:26

No les asusta a los numantinos la visita a La Rosaleda, donde el Málaga está intratable. Saben que se les da bien, tirando de hemeroteca han ganado tres veces, empatado una y perdido cuatro. Nada mal en el rol de visitante, pero que mejora cuando se suman los choques en tierras sorianas. Ocho victorias en total en los dieciseis encuentros que han sumado entre los dos equipos.

Suerte que el fútbol no va de matemáticas, a pesar de las curiosidades. El Numancia que llega este año a La Rosaleda (estuvo el pasado en Copa, pero en liga no venía desde la 08/09, en Primera) en una posición cómoda para seguir buscando su identidad. Son undécimos con 13 puntos, un resultado muy positivo contando su inicio irregular (3 victorias, 4 empates y 3 derrotas).

Acuden a la cita de este lunes tras recibir una goleada en Las Palmas (3-0) y dudas de cara a portería: no hace un gol en jugada combinativa desde el 1 de septiembre, ante el CD Lugo en el Ángel Carro. Desde esa fecha solo han marcado cinco tantos, y todos estos han llegado de jugadas a balón parado. No supone una gran frustración pero no deja de ser extraño.

Otra de las causas de la iregularridad ha sido el carrusel de lesiones desde que arrancó la liga. Cada semana han ido entrando y saliendo nuevos jugadores de la enfermería, lo que ha impedido al míster encontrar su once tipo. Para esta semana llegan con cuatro ausencia de potenciales titulares, como la del malagueño Escassi por sanción, y otras por lesión: Dani Nieto, Unai Medina y Luis Valcarce.

No es fácil de sorportar dicha conyuntura con una plantilla recortada. No ha sufrido un cambio severo con respecto a la temporada pasada pero ha perdido nombres fundamentales, que le han quitado calidad y jerarquía. Ejemplo de Iñigo Pérez, un mediocentro clave que ha seguido a Arrasate al Osasuna. Aitor Fernández, el portero que le quitó la titularidad a Munir, ahora en el Levante. O Manu del Moral, que hizo ocho goles la pasada campaña y ahora está en el Nástic.

Los movimientos para paliar esas salidas, sobre el papel, y de momento también en el césped, no igualan lo perdido. A pesar de llevar casi una década en Segunda, esa estabilidad solo le premia con 5,9 millones de límite salarial y han podido ejecutar pocos fichajes. Los más interesantes, Yeboah (Manchester City) y Atienza (Reus). Aquí analizamos los jugadores a seguir del Numancia en su visita a La Rosaleda.

Los fichajes del Numancia 18/19 Atienza (Reus), Borja Viguera (Sporting), Juan Carlos (Oviedo), Yeboah (Manchester City), Oyarzun (Zaragoza), Alejandro Sanz (Real B), Fran Villalba (Valencia), Noguera (Lorca CF), Jordi Sánchez (Valencia Mestalla), Taliby (Teruel)

El reciente cambio de propiedad promete aires nuevos pero sin extravagancias. El presidente de los últimos 25 años, Paco Rubio, vendió su paquete salarial al finales de septiembre de este año a la empresa Football Newco 18, cuya cabeza visible y nuevo presidente, es Moisés Israel. Con apenas un mes en el cargo, casi nada en lo deportivo se ha visto afectado. Los empleados son los mismos, y la transición está siendo tan paulatina, que hay un nuevo consejo ejecutivo, pero los antiguos consejeros han pasado a ser un equipo asesor y consultivo.

Mientras, en el campo, López Garai sigue intentando imponer su 4-3-3. Los laterales abiertos, pisando cal y mediocentros 'box to box' (o de área a área), aún están intentando digerir las órdenes del nuevo míster evitando ser un coladero. A pesar de lo que pasó en Canarias la pasada semana, vienen con una evolución positiva en el trabajo de la solidez. Ahí se ha hecho fundamental el malagueño Escassi, un mediocentro con capacidad para ejercer de jefe de la zaga.

Escassi en varias acciones con el Numancia esta temporada. / La Liga

Aunque no estará por sanción. Un fastidio enorme para el jugador, afectado por perderse la cita y que incluso a pedido al club viajar para ver el partido desde la grada y de paso ver a la familia. Obviamente «quiere que gane el Numancia, que es el equipo al que pertenece, pero desea que el Málaga gane el resto de partidos y ascienda», decía en una entrevista durante la semana a este periódico.

Posible once del Numancia ante el Málaga Juan Carlos; Nacho (suple a Unai Medina, lesionado), Atienza, Dani Calvo, Ripa (por el lesionado Valcarce); Kako (por la ausencia de Escassi), Fran Villalba, Diamanka, Yeboah, Higinio (Guillermo, tocado) y Marc Mateu

Será uno de los retos de López Garai, sustituir al malagueño. Todo apunta a que Kako González sea el elegido para suplirlo en La Rosaleda. Otra de las dudas será en el ataque, concretamente en la zona del punta. Tiene dos delanteros que ya han visto puerta un par de veces: Higinio y Guillermo (dos goles cada uno en liga). Aunque todo apunta que Higinio sea el elegido para salir de inicio porque Guillermo, otro cachorro más de Lezama (la cantera del Athletic) en Soria, estuvo tocado la semana pasada.

El entrenador, un novato con las ideas claras

Aritz López Garai (06/11/1980, Barakaldo, 37 años) es uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría. El Numancia es su segunda experiencia en los banquillos desde que en 2017 cambió las botas por la pizarra en el Reus, donde logró una solvente permanencia. Como jugador fue un temporero de la Segunda División (se la conoce a la perfección) en el Salamanca, Castellón, Celta, Sporting, Reus y Córdoba, con el que estuvo en Primera un año.

En Los Pajaritos han apostado por él para lograr acceder a zona de 'play off' de ascenso. Ha supuesto un cambio radical al anterior técnico, Jagoba Arrasate, ahora en el Osasuna. López Garai quiere ser práctico, pero con el balón; su idea es un juego combinativo con carrileros abiertos, un pivote para las ayudas defensivas y ser vertical en ataque, algo que aún no ha podido perfeccionar en parte por la ristra de lesiones durante el inicio de la temporada.

Conexiones camino a Soria... desde Málaga

El Málaga-Numancia es un partido qué se antoja especial por muchos factores. Primero, por ser denominado un partido entre 'hermanos'. Estrecharon lazos en un partido de la temporada 98/99 en Los Pajaritos, una campaña donde los dos ascendieron a Primera. Y siguió fraguándose en cada choque hasta volver a disfrutar de otro ascenso juntos, el de la temporada 07/08.

Además, esta vez será más emotivo aún por el carácter benéfico que adopta el encuentro. El club ha decidido donar todo lo que recaude en taquillas a los afectados por las lluvias torrenciales de la pasada semana en la provincia.

Y luego esta que Muñiz, el entrenador del Málaga, que fue jugador rojillo durante tres temporadas, las tres últimas de su carrera profesional antes de meterse a los banquillos. Curiosamente en ese tiempo coincidió con un malagueño, Raúl Iznata. Fue en 2001, cuando el joven lateral zurdo salió cedido en busca de su mili particular a Soria.

Y luego está Munir, el portero ahora del Málaga pero qué el año pasado perteneció al Numancia y donde ha dejado su mejor nivel en las cuatro temporadas que estuvo. Aunque el marroquí quiere huir de sentimentalismos, este curso ha vuelto a recuperar una titularidad que el año anterior, de rojillo, perdió en parte por sus idas con la selección, el monotema del Mundial y la buena actuación, centrada, de su rival en la portería ese tiempo, Aitor Fernández. Aunque en ese tiempo, por supuesto, ha tenido tiempo para hacer buenas amistadades. El Málaga-Numancia, entre amigos.