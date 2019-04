El Barcelona, en Primera, y Osasuna, en Segunda, han tomado ya 'las de Villadiego' como líderes inalcanzables. Están por medio las matemáticas, sí, pero tendrían que amontonarse los descalabros para que uno y otro no alcanzaran sus envidiables objetivos. Al Atlético de Madrid en Primera y a varios aspirantes en Segunda (con el Málaga como lógico favorito) les corresponde la tarea de un difícil intento de darles alcance que, en nuestro caso, se amplía hasta el segundo puesto, el de ascenso directo. Y en ese aspecto no puede uno alardear de optimismo porque el Málaga sigue carente de ese espíritu ambicioso indispensable para remontar partidos y puestos en la clasificación. Es conocido de todos que el 'librillo' de Muñiz apunta a que el equipo se parapete atrás, aproveche una ocasión de gol y se limite a defenderlo con cadencia y sin ambición hasta que a diez minutos del final llegue el empate, cuando no la derrota; es una película que estamos hartos de soportar toda la temporada sin que al equipo se le vea un atisbo de genio o de ambición. Es cierto que este tipo de planteamiento le ha reportado al asturiano algunos éxitos pero también algún que otro desplome de equipos que marchaban bien. Es de ley mantenerse fiel a un estilo, pero también lo es ensayar o poner en práctica otro sistema de juego. Esperar a 'la próxima jornada'" no conduce a Primera División. Y la línea de meta se ve ya a lo lejos. Menos mal que sus competidores parecen empeñados igualmente en perder puntos y las distancias no se agrandan.

Visto y dicho todo esto, no queda más que esperar esa reacción equivalente al 'ahora o nunca' que todos esperamos. Y mientras tanto celebremos que deportistas malagueños sigan triunfando por ahí; Brahim se suma a Isco en el Madrid y, juntos, marcan lo que mi amigo Paco Cañete definiría (o define ya) como un 'gol por malagueñas', en tanto que, por otro lado, Damián Quintero y Marta Vega suman medallas de oro en el kárate europeo. Orgullo se llama esto.