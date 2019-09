«¡Ahora más que nunca: Al-Thani, vete ya!» Unos dos mil aficionados reivindican en una nueva manifestación en los aledaños del estadio la marcha del jeque y dimisiones en la directiva tras el reciente ridículo en el mercado PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 7 septiembre 2019, 18:00

La masa social malaguista sigue reclamando de manera clara y directa la salida del jeque Al-Thani del club. Bien distinto es el análisis del grado de unión con el que pone en práctica sus protetas. En torno a dos mil aficionados reclamaron desde una hora antes del derbi ante el Almería, y en los aledaños de La Rosaleda, el fin de la era del jeque en la entidad de Martiricos. No sólo eso, pidieron dimisiones en la directiva y que esta no permanezca en silencio ante la grave crisis deportiva generada con el pésimo cierre del mercado de fichajes.

'Familia Al-Thani fuera','Ladrón de guante blanco', 'Directivos cómplices' y 'Directiva, dejad de esconderse' fueron, además de un icono del jeque con el cartel de prohibición, las principales pancartas de una manifestación convocada por el Fondo Sur, y a la que se unieron centenares de seguidores, aunque en un número lejano al de espectadores que se acercaron a ver e partido liguero celebrado después. De hecho, en muchos instantes se vieron aficionados apostados en la barandilla de las gradas observando la situación pero sin unirse, lo que fue criticado en algún momento.

Hubo muchos más mensajes en la protesta. 'Al-Thani, you are the shame of Catar' o 'Al-Thani, devuelve el dinero, tieso', 'Al-Thani, falso y embustero', 'Al-Thani, ridículo nacional, vergüenza de Catar'. También le reclamaron 'Inscribe a los profesionales y despide a los ineptos (hijos)' o que aumentara capital. Hubo quien reclamó también una intervención judicial«.

En torno a las 17.05 comenzaron los cánticos contra el propietario del Málaga entre los congregados, con clásicos como «¡Ahora más que nunca: Al-Thani vete ya!». Directivos como Joaquín Jofre, al frente de la economía de la entidad, o el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, también estuvieron en la diana de los ataques, en especial cuando los manifestantes se dirigieron a los aledaños de la puerta 8, la del palco.

Entre las críticas, hubo reconocimiento a los jugadores que se quedaron sin inscribir y de la casa, como Iván y Mula, y al entrenador, Víctor Sánchez del Amo. La manifestación se disolvió en el acceso al aparcamiento del estadio, en torno a media hora antes del choque. Se trata de la tercera protesta importante contra Al-Thani en los dos últimos años. La primera fue en mayo de 2018, antes del último partido en casa en Primera, con unas 400 personas que fueron en comotiva desde la Plaza de la Constitución al estadio, y la anterior a comienzos de agosto, pero no se llegó al millar de seguidores.