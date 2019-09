Okazaki se despide del malaguismo Okazaki, en la rueda de prensa de su presentación. / Germán Pozo «No me arrepiento de nada, ya que el tiempo que he pasado con vosotros no lo olvidaré nunca», afirma el delantero japonés en redes sociales PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 3 septiembre 2019, 13:45

Todo un caballero, Shinji Okazaki se va de Málaga sin una palabra más alta que otra, pese al trato recibido, tanto en la espera para confirmarse su fichaje como a la hora de poder ser inscrito en la competición, cuestión que no se pudo lograr.

El jugador, que ya ha rescindido su contrato con el equipo. «Hola malaguistas, en primer lugar quiero agradeceros el inmenso cariño que me habéis dado durante mi estancia. Quiero despedirme y desearos el mayor de los éxitos a mis compañeros, al cuerpo técnico y staff que me habéis hecho sentir como en casa. No me arrepiento de nada, ya que el tiempo que he pasado con vosotros no lo olvidaré nunca. Si algún día tengo la oportunidad de jugar en el Malaga no lo dudaré. Fuerza Málaga», afirma en su nota.

Okazaki era el fichaje estelar del equipo para la temporada. Tres veces mundialista, campeón de la Premier League con el Leicester... Tenía un gran deseo en participar en el campeonato español y es un gran amante de la Costa del Sol, pero ahora tendrá que buscarse otro equipo.