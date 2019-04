Ontiveros, al árbitro sobre su penalti: «Mirátela después, porque me ha dado» Ontiveros, en una imagen reciente. Los jugadores creen que el equipo no mereció ese marcador tan adverso y muestran su satisfacción por el juego de las últimas dos semanas PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 29 abril 2019, 01:01

Fue penalti y pudo cambiar el desarrollo del choque del sábado, cerrado con la derrota por la mínima ante el Mallorca (0-1). El malaguista Ontiveros, protagonista de la misma, se refirió a la polémica del minuto 7, en un penalti no pitado por el colegiado gallego Pérez Pallás: «La jugada fue buena, me metí por dentro y encaré al lateral, y la verdad es que me ha pegado en la rodilla. El árbitro me viene y me dice que me dejara de tirarme; y le dije 'no, árbitro, después míratela porque me ha dado'».

También se quejó de ello Cifu: «Son jugadas que ocurren durante los partidos de Segunda, en las que el cuerpo arbitral no cuenta con la ayuda del VAR. Es complicado para ellos. Está claro que el partido hubiera cambiado, porque se nos habría puesto de cara. Tal y como estábamos jugando, que teníamos el equipo controlado, creo que nos habríamos llevado los tres puntos. No nos podemos quedar ahí pensando en lo que podía haber sido. Este es el resultado y hay que reponerse».

En todo caso, los jugadores se mostraron decepcionados por la derrota y coincidieron en que el equipo no mereció ese marcador tan adverso y en su satisfacción por el tipo de juego practicado en las dos últimas jornadas. «Espero que en el siguiente partido nos salgan las cosas como estos dos. En mi opinión hemos hecho dos encuentros impresionantes. Este último no lo hemos ganado, pero el fútbol es así. Hay que seguir. Esto no para. Quedan muchos partidos y vamos a ver a final de temporada quién está ahí arriba», dijo Keidi, y Cifu le secundó: «Estábamos y estamos con mucha confianza. Las sensaciones, pese al resultado, no son malas.Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Hay que pulir los detalles y la semana que viene no podemos venirnos abajo. Seguimos con la cabeza arriba, con la confianza y a sacar los tres puntos».

Finalmente, el club confirmó ayer que el lateral Ricca, sustituido en la segunda parte, sufre un esguince de tobillo de grado 1 en su pie izquierdo, por lo que es duda seria cara al duelo del lunes 6 de mayo en Cádiz. El equipo descansa hoy y mañana tras una sesión de recuperación celebrada ayer.