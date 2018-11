La Liga 123 Un Osasuna con números de permanencia que le urge la reacción Los jugadores del Osasuna posan antes de un partido de esta temporad en su estadio, El Sadar. / Osasuna Club Atlético Osasuna - Málaga CF Reciben al Málaga en su estadio, El Sadar, tras empatar ante el Rayo Majadahonda (1-1) en el Wanda Metropolitano, que los dejó 12º en la clasificación con 13 puntos. Han firmado un inicio decepcionante, solo han ganado tres partidos en las once jornadas ya disputadas y se disipa, de momento, la idea del ascenso BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 2 noviembre 2018, 10:43

Se espera un encuentro de altura en El Sadar (sábado 3, 18:00 h.), el feudo del Osasuna. La visita del Málaga, el líder, supone uno de choques más atractivos de la temporada para la afición rojilla, ansiosa por ver el verdadero potencial de su equipo esta temporada, que hasta el momento está firmando una decepcionante actuación, sobre todo de resultados. También para los jugadores, que ven la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa y cambiar la dinámica, como reconocia uno de los capitanes, Roberto Torres, durante la semana para este periódico.

Su proyección de puntos para el resto de la campaña les da números de permanencia y aunque es verdad que nadie ha hablado de ascenso este año en Pamplona, el equipo navarro es un histórico de Primera y por ende, siempre candidato a la promoción, una idea que se disipa de momento. Vienen de «perder dos puntos» ante el Rayo Majadahonda (empataron 1-1), como manifestó su técnico, Jagoba Arrasate, tras el partido. La realidad es que fue el día de la marmota para ellos, una vez más se adelantaban y una vez más acaban cediendo en los minutos finales por errores puntuales.

«Ha sido un cambio bastante grande y nos está constando hacernos»

El vestuario ha hablado esta semana por medio de diversos protagonistas y la declaración unánime es que confían en lo que están trabajando. Entrenan bien y notan una progresión en su juego, dicen. Torres en concreto explicó que estaban aún adaptándose al nuevo estilo: «Ha sido un cambio bastante grande y nos está constando hacernos. Diego Martínez (fue el entrenador del Osasuna el año pasado, ahora está en el Granada) tenía un planteamiento bastante diferente. Jagoba (Arrasate) tiene más en la cabeza atacar y ser valientes«.

Cambio de ciclo moderado

La plantilla ha experimentado un cambio sustancial. Nuevo entrenador y llegada de potenciales titulares para suplir algunas salidas sensibles. Jagoba Arrasate quiere proponer velocidad y verticalidad y de ahí los fichajes de Villar, Ruben García y Brandon Thomas. Entre los que perdió en verano, el delantero Quique González, ahora triunfando en el Depor pero que el año pasado decepcionó en El Sadar y Lucas Torró, un canterano del Real Madrid en el que se ha fijado el Eintracht de Frankfurt.

Para fortalecer el centro del campo ficharon a Iñigo Pérez, del Numancia, que fue imprencidible en el proyecto de Arrasate en Soria. A nivel global, el Osasuna habría mejorado su plantilla y mantenido al grueso duro del vestuario. Los resultados no están acompañando y muchos jugadores aún no han alcanzado su punto de forma.

Los fichajes del Osasuna 18/19 Rubén García (Levante), Juan Villar (Tenerife), Brandon Thomas (Stade Rennes, cedido), Nacho Vidal (Valencia), Imanol García (Villarreal B, regresa de cesión), Rubén Martínez (Deportivo), Íñigo Pérez (Numancia), Perea (Osasuna Promesas), David García (Cultural, regresa de cesión).

Juegan un 4-2-3-1 o 4-1-4-1

Tienen la única baja, y muy importante, de Oier Sanjurjo, y luego, dudas con respecto el once. En principio para sustituir a Oier sería natural que jugase Iñigo Pérez aunque será duda hasta el final para el partido porque regresa de una lesión y solo ha tenido esta semana para recuperarse con el grupo. Otra opción es la de Luis Perea, un canterano que ya ha disfrutado de minutos en la temporada, aunque sería más arriesgado.

En el resto de posiciones se especula con alguna rotación por rendimiento anque tiene pinta de que acabarán jugando los primeras espadas. Es un partido donde tienen que demostrar su nivel y potencial ante el líder, lo que les supone también un extra de motivación.

Posible once del Osasuna Rubén; Nacho Vidal, Unai Garcia, Aridane, Clerc; Fran Mérida, Iñigo Pérez o Luis Perea (en sustitución de Oier), Brandon, Rubén García, Roberto Torres; Juan Villar.

Jagoba Arrasate, el nuevo entrenador que quiere enseñarles a atacar

Jagoba Arrasate, entrenador del Osasuna, en el banquillo local de El Sadar esta temporada. / Osasuna

Jagoba Arrasate (Berriatua, Bizkaia, 2/4/1978) afronta su tercera experiencia como entrenador desde que cogió a la Real Sociedad en 2013. En San Sebastián dirigió en Europa y logró otra clasificación continental, pero lo bonito duró un año. Salió por la puerta de atrás (precisamente tras una derrota contra el Málaga donde marcó el malagueño Juanmi, hoy en el equipo vasco) y empezó de nuevo en Soria, quizás el camino más terrenal para un novato en la élite.

Este verano abandonó el Numancia tras tres temporadas para enrolarse en el proyecto del Osasuna, donde busca conseguir un equipo ofensivo, rápido, vertical, que juegue cerca de la portería rival; una idea totalmente diferente a la que desarrolló el pasado curso Diego Martínez (ahora entrenador del Granada), que se mostró más conservador. Aunque Arrasate tiene aún mucho trabajo para llegar a conseguir su objetivo. El equipo aún no ha asimilidado todas las nuevas nociones y los resultados, que al final sostienen un proyecto, no son buenos. A pesar de este decepcionante inicio de temporada, no está excesivamente cuestionado, desde la entidad tienen confianza en él y quieren que sea su entrenador a largo plazo.