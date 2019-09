¿A qué países pueden marcharse Iván, Mula y José Rodríguez? José Rodríguez, el día de su presentación. / SALVADOR SALAS Se trabaja en el mercado portugués, que se cierra hoy, y también están las opciones, más lejanas, de México, Argentina y Catar SERGIO CORTÉS Martes, 3 septiembre 2019, 12:22

Los agobios de última hora con el tope salarial obligaron ayer por la tarde a renunciar a la inscripción de Okazaki y José Rodríguez y, posteriormente, a negociar la rescisión del contrato del japonés y a dejar sin fichar no sólo al centrocampista alicantino, sino también a los canteranos Iván y Mula. Estos ya han dejado de ser sub-23, por lo que era obligatorio hacerles ficha profesional en caso de que subieran al primer equipo.

El club no pudo plantearse la rescisión del contrato de José Rodríguez porque el futbolista cuenta con una cláusula por la que tenía garantizado el cobro de sus emolumentos en caso de que finalmente no pudiera ser inscrito. Así lo comentó el propio futbolista a sus compañeros la semana pasada. No cabe duda de que fue una medida de precaución de sus representantes ante la tardanza en que pudiera hacerse oficial su contratación.

El centrocampista tuvo opciones ayer mismo para marcharse a Holanda, pero no llegaron a buen puerto. De este modo, ahora se queda sin ficha (al menos, hasta enero), aunque el club trabaja para encontrarle destino. Tampoco tiene muchas opciones porque la mayoría de los países ya han cerrado el mercado. Si nos atenemos a ligas punteras, ayer les tocó el turno a España, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Rusia o Turquía. En cambio, hoy será el último día en Portugal y también continúan abiertos México (el plazo expira el jueves), Catar o Argentina. En este último existe la peculiaridad de que pueden firmar jugadores aquellos clubes que hayan vendido al exterior desde el comienzo del torneo (hace poco más de un mes) hasta el pasado viernes; en el resto se amplía hasta el día 23.

En los casos de Iván y Mula, la situación es más enrevesada. El club también trabaja en buscarles destino durante la jornada de hoy porque su ficha es muy alta en el filial. En ambos casos, y a pesar de la reducción al 50 por ciento por la presencia del Málaga en Segunda, cabe apuntar que están por encima de ese mínimo salarial obligatorio por el que sí han llegado Benkhemassa, Lorenzo González y Sadiku. Es decir, tanto el lateral como el extremo perciben emolumentos que tampoco se ajustan a la nueva realidad del Atlético Malagueño. De hecho, durante el verano han tenido que marcharse Samu Casado, Alberto, Álex Robles o Deco por esta razón. El presupuesto del segundo equipo ya está muy ajustado, independientemente de que sería un paso atrás para los dos canteranos.

Otra opción es que Iván y Mula jueguen con el filial durante la primera parte de la temporada y que posteriormente, en enero y si existe margen salarial, ya tengan ficha profesional. Pero desde ahora al 31 de diciembre no podrán actuar en el primer equipo al no ser ya sub-23, una situación que vivió la pasada temporada el lateral izquierdo Alberto, ahora en el filial del Granada.

Si el interés en ceder a José Rodríguez es obligado para el ahorro de parte de la ficha, también lo es en los casos de Iván y Mula porque, independientemente de la cuestión económica, en el propio club asumen que han sido los más perjudicados por los gravísimos problemas del Málaga con el tope salarial tras no haber cumplido durante el verano las consignas de LaLiga en materia de traspasos y reestructuración de la entidad en los aspectos no deportivos.