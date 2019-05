«El partido en Cádiz es vital, pero el vestuario está tranquilo» Renato, en la rueda de prensa ofrecida este mediodía. / Francis Silva El extremo malaguista, titular ahora con Víctor, no se pronuncia acerca del cambio de filosofía que ha supuesto la llegada del técnico madrileño PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 2 mayo 2019, 13:42

El extremo malaguista Renato Santos atendió este mediodía a los medios de comunicación en la sala de prensa del Ciudad de Málaga. En sus palabras reconoció la importancia del derbi del lunes (21.00 horas, Gol) en Cádiz, y no quiso decantarse por su actual entrenador, Víctor Sánchez del Amo, que parece confiar más en él que su antecesor, Juan Ramón López Muñiz.

«Vamos a todo los partidos para ganar, y en Cádiz no será una excepción. El vestuario está tranquilo y sabe lo que tiene que hacer, pero el partido es vital«, manifestó acerca del derbi, y no ocultó que tras la derrota del sábado ante el Mallorca hay hambre de fútbol para resarcirse: «Es normal. Cuando se pierde un partido tienes ya ganas de que llegue el próximo».

Respecto a la posibilidad de que el Málaga salga de las seis primeras posiciones de la tabla tras esta jornada, lo que no ha sucedido en todo el torneo, el luso comentó: «Ahora son todos los partidos importantes. Estuvimos desde el principio arriba. Sabemos que tenemos estar siempre concentrados, que si no lo hacemos bajamos algo en la tabla, pero no nos presiona el Deportivo si nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer«. Dicho esto, matizó que »sabemos que en esta Liga se puede ganar o perder cualquier partido, nunca se sabe antes qué va a pasar«

Sobre el varapalo ante el Mallorca (0-1), un rival directo, le quitó hierro ante el buen juego del Málaga: «El equipo está bien, con confianza. Tuvimos mala suerte ante el Mallorca, pero seguimos trabajando, con ilusión. Hicimos un buen partido y el Mallorca aprovechó una oportunidad cerca del final. Se hizo un buen trabajo y vamos a continuar así«.

Finalmente, Renato no se decantó por ninguno de los dos entrenadores que ha tenido esta temporada: «Está claro que las ideas son diferentes. No quiere decir que sean mejores o peores. Puede ser buena la idea de Muñiz para algunos y para otro la idea de Victor Sánchez. Ahora me siento bien, pero antes también tuve oportunidades».