«Ha sido el partido más completo que jugamos esta temporada» Salvador Salas Muñiz valoró el primer tiempo de los suyos y el trabajo del colectivo: «No brilla una individualidad por encima del equipo» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 8 septiembre 2018, 21:26

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, valoró la regularidad de los suyos y la respuesta ofrecida los noventa minutos ante el Tenerife. Tan centrado en su labor, quiso dejar al margen el recuerdo de aquella racha de la temporada 2007-08, en la que su equipo comenzó con siete victorias seguidas. Ahora ya van cuatro, pero evitó una comparación cada vez más justificada: «Estoy satisfecho por cómo fue el partido. Lo que pasó hace años queda como anécdota para contar a los nietos».

Por contra, Muñiz destacó cómo el Málaga fue capaz de mantener a raya a un Tenerife con buenos argumentos en su plantilla. «Fue un partido muy completo, con muy buena dinámica. Hicimos una primera parte con mucho juego en campo contrario, con mucha finalización. Creo que fue un partido completo de los de verdad, y ante un buen rival. Porque en acciones ofensivas ellos son muy peligrosos».

En este sentido, insistió en poner buena nota a sus jugadores en el capítulo ofensivo y en el defensivo: «Hay que saber dominar las dos situaciones, y el equipo lo ha hecho muy bien. Todo el conjunto trabajó en la misma dirección. Yo diría que el partido fue el más completo que hemos disputado en la temporada. El equipo ha hecho muchas cosas bien».

Cuando le recordaron que en el gol se repitió la conexión entre Ontiveros y Blanco que también permitió derrotar al Alcorcón en La Rosaleda, expuso: «Lo bueno que tiene el equipo es que hay conexiones en diferentes sitios. Se trabaja en conjunto. No brilla una individualidad por encima del equipo».

Cerrar los partidos

Asimismo, trató de conceder méritos a lo que supone ganar cuatro citas seguidas, a pesar de que siempre fuese por la mínima y con algún tipo de apuros. Por ello, cuando le plantearon que le faltaba al equipo para llegar a cerrar antes los partidos, dijo medio en broma: «Que no haya rival.Siempre que hay rival puede haber alternativas en el juego. Mientras haya un rival con Malbasic, Nano, Milla, Acosta, Naranjo... es normal que te hagan sufrir y trabajar. Vamos a seguir viendo partidos muy igualados».

Muñiz disculpó a Bikandi Garrido en el lance en el que estorbó a Juan Carlos cuando iba a rematar: «Es una situación que se puede dar.En ese momento te da coraje. El árbitro no puede desaparecer. A veces te pasa a favor y otras en contra. Hay que hacer falta inmediata y seguramente cargarse de tarjeta». Por último, elogió a Renato y su honestidad para descartarse antes del choque:«Tuvo ayer un golpe. Pensaba que no se encontraba tan mal como en el calentamiento, pero no estaba cómodo en el golpeo de balón y es un gesto bueno el que ha tenido al dejar a un compañero trabajar al cien por cien. No importa quien juegue, sino que los que salgan estén preparados para competir».

Por su parte, el entrenador del Tenerife, Joseba Etxeberria, comentó:«Hemos tenido más claridad en ataque en el segundo tiempo y tuvimos dos ocasiones muy claras (las de Naranjo y Suso). Cuando la dinámica no es buena esas cosas pasan, pero el equipo está mejor». El preparador vasco no quiso atribuir al infortunio el 1-0 final, sino que comentó: «Al final ellos han metido una y nosotros no pudimos marcar. Injusto no fue, pero el Tenerife ha merecido más ante un gran equipo».