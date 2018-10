Un partido entre 'hermanos' Aficionados con camisetas y vestimentas de los dos equipos, en Soria. / SUR El Málaga y el Numancia, con una gran relación, subieron juntos en 1999 y 2008 PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 27 octubre 2018, 00:52

Nunca hubo improperios contra el Málaga en Los Pajaritos, en una costumbre tan extendida por los campos de Andalucía. También al Numancia se le recibe a cuerpo de rey en La Rosaleda. No podía ser menos. Son clubes hermanos, unidos por la buena relación entre sus aficiones y por un detalle deportivo que es difícil pasar por alto: ascendieron juntos a Primera División en las dos últimas ocasiones en que dio el salto de categoría la entidad de Martiricos.

Todo partió de lo sucedido el 23 de mayo de 1999, en la trigésima octava jornada del campeonato. Faltaban cuatro para el final, y aquel cero a cero final no vino mal ni a las huestes de Lotina ni a las de Peiró. La lección de deportividad ofrecida por el millar de malaguistas en las gradas de Los Pajaritos tuvo su reconocimiento al final del partido, cuando las dos aficiones saltaron al terreno de juego y se dieron un abrazo en el centro del campo, donde se vio una gran bandera de cada uno de los contendientes. Las fuerzas de seguridad se vieron incapaces de evitar que los dos fondos del estadio se vaciaran, pero no había el más mínimo atisbo de tensión, después de un partido en el que ambas aficiones se lanzaron multitud de piropos. Había valido la pena un viaje de más de doce horas en carretera en autobuses, que fue organizado por este periódico. Muchos aficionados testigos del acontecimiento no pueden olvidar la fecha.

El resultado era muy positivo para el Málaga, que no había permitido a su rival chutar una sola vez entre los tres palos y que incluso dispuso de alguna buena oportunidad para ganar el partido en el segundo tiempo. El equipo ya quedaba pendiente de un triunfo en casa en la jornada siguiente ante el Albacete para sellar el ascenso, como finalmente se produjo aquel inolvidable también 30 de mayo de 1999 (3-2). Tampoco le fue mal alNumancia, que acabó tercero la temporada y también pudo subir de forma directa, ya que por encima el Atlético de Madrid B, segundo, no contaba en su condición de filial –entonces el sistema de ascenso daba dos plazas directas y dos de promoción cruzada con sendos rivales de Primera–.

Posteriormente, el Málaga y el Numancia fueron rivales en la élite tres ediciones del torneo, las de las temporadas 1999-2000 y 2000-01 y 2004-05, porque el cuadro soriano no fue capaz de cumplir un ciclo en la máxima categoría tan continuado como el del cuadro blanquiazul, que bajó en 2006.

El partido que originó la buena relación entre los clubes Fecha. 23-5-1999, jornada 38ª de la Liga 1998-99 en Segunda Resultado. 0-0. Numancia. Diezma, Quique Medina, Palacios, Eleder, Ángel Luis (Morales, minuto 62), Castaño, Ángel Rodríguez, Caco Morán (Eraña, minuto 78), Octavio, Iñaki yJavi Moreno (Barbarin, minuto 83) Málaga. Rafa; Bravo, Larrainzar, Dorado (Quino, minuto 59), Roteta; Rufete, Ruano,Movilla, Agostinho;Edgar (Zárate, minuto 83) y Catanha.

Entonces de nuevo el Málaga volvió a Primera de la mano del Numancia. Primero hubo una campaña de sufrimiento, la 2006-07, de duro aterrizaje en Segunda. El cuadro de LaRosaleda tardó más de lo esperado en asegurar la permanencia, pero se sentaron algunas bases para la exitosa campaña posterior, cuando la planificación deportiva y la misión de entrenar al equipo correspondieron a la misma persona, el actual técnico de la plantilla, Juan Ramón López Muñiz, curiosamente exjugador del Numancia en Primera y Segunda (entre 1999 y 2002).

Doble derrota en la 2007-08

En su último ascenso, y pese a su arranque fulgurante (siete de siete en triunfos), al final obtuvo el objetivo como segundo, no como primero, mérito que le correspondió al Numancia. Conviene recordar que el conjunto castellano-leonés fue capaz deganar por la mínima en La Rosaleda enla primera vuelta (jornada undécima). Por el Málaga jugaron Goitia, Hélder Rosário, Weligton, Rossato (Celi, minuto76); Paulo Jorge (Salva, miuto 58), Carpintero (Sandro, minuto 53), Apoño, Eliseu;Antonio Hidalgo y Baha. Mientras, en el Numancia se alinearon Jacobo; Juanra, Boris, Pavón, Beranger; Carmelo (Sergio Ortega, minuto 84), Palacios, Nagore, Juan Carlos Moreno; Julio Álvarez (Mario, iuto 89) y Bolo (Brit, minuto 79).

Todo partió del 0-0 entre ambos en Los Pajaritos, a cuatro jornadas del final en la Liga 1998-99, con las dos aficiones saltando al campo tras el duelo

El cuadro entonces entrenado por Gonzalo Arconada se impuso gracias a un gol de Julio Álvarez en la segunda mitad. En la segunda vuelta se dio de nuevo el triunfo del Numancia (2-1), que se llevó los seis puntos ante los malaguistas ese curso. Marcaron Carmelo, por partida doble, y Gerardo. Al final de la temporada el equipo soriano sumó 77 puntos, por los 72 del Málaga, que empató con el Sporting de Gijón pero tenía mejor 'goal average'.

El Numancia, que acaba de cambiar de propietario, sólo aguantó una campaña en Primera y no ha vuelto a ella desde entonces. Hay quien sueña ya con un tercer ascenso de ambos conjuntos de la mano, esta misma temporada. En todo caso, no falta un duelo entre ambos equipos sin un acto previo de hermanamiento entre sus peñas. Lo deportivo no genera nunca resquemores, como cuando la pasada campaña el Numancia, desde Segunda, eliminó de la Copa del Rey al Málaga, que aún era de Primera.