Víctor: «Va a ser un partido tremendamente disputado, pero nuestro objetivo es ganar todos los partidos» Víctor, en un entrenamiento. / Ñito Salas Víctor insiste en el reto de sumar el pleno de puntos y considera que sería garantía de ascenso directo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 26 abril 2019, 13:51

Llega el momento de la verdad para Víctor Sánchez del Amo. El nuevo técnico malaguista superó con matrícula de honor su estreno, en Alcorcón (1-4), pero ahora debe confirmar que lo de entonces no fue flor de un día. El cuadro blanquiazul, además, no tendrá mañana (16.15 horas, Gol) un rival, fácil, el Mallorca, igualado a puntos ahora en la tabla y por delante gracias al balance general de goles. «Va a ser un partido tremendamente disputado, pero nuestro objetivo es ganar todos los partidos», sentenció el preparador madrileño, que se mantiene en sus trece.

«Vamos con ese reto -continuó explicando-. El equipo ya ganó cinco (encuentros) al principio, Ahora son siete. Llevamos uno y nos faltan seis», añadió, aunque en realidad uno ya está ganado, ante el Reus. «Lo único que nos preocupa es ganar nuestros siete partidos. Si los ganamos estamos convencidos de que estaremos en Primera«, afirmó también en otro momento después.

No obstante, Víctor asumió este mediodía, en su rueda de prensa, que el equipo ha podido perder capacidad de sorpresa, porque sólo el Alcorcón desconocía cómo saldría a jugar. «Es un tema importante. Ya tenemos un partido y los rivales nos analizan. Es así, es el trabajo de los cuerpos técnicos. Nosotros, sobre nuestro rendimiento también queremos mejorar«, sostuvo.

Respecto al Mallorca, comentó: «Viene en un estado de rendimiento muy importante, con una buena racha de los últimos diez partidos. Lago Junior y Aridai en las bandas van muy bien, y el delantero Budimir crea mucho peligo con su movilidad. Además, tiene variedad, también hacen juego directo, con balones largos, aunque tienen a Salva Sevilla».

Además, buena parte de las pregunta se centraron en el apartado psicológico, al que ha dado mucha importancia estos días: «No lo sé si hay más alegría,pero hemos intentando cambiar una dinámica de resultados negativa y desde el primer día tratamos de implantar nuestra metodología. Nacho (Oria) y Quique (Ruiz) plantean una serie de ejercicios para introducir un ambiente positivo, que es fundamental para incrementar el rendimiento. La ilusión es importante mantenerla viva. Nuestro objetivo es construir confianza. Cuando no hay buenos resultados lo primero que se daña es eso. No podemos separar a la persona del profesional- Trabajamos todo. Es muy importante el aspecto emocional, pero va unido al profesional. Las personas damos nuestro máximo rendimiento cuando estamos en un estado de confianza, y eso se consigue a través de juegos, mensajes, de contagiar con tus propias creencias...«.

«Las personas damos nuestro máximo rendimiento cuando estamos en un estado de confianza» Sobre la importancia de la psicología

Víctor no confirmó si repetirá once, pero está en disposición de ello: «Independientemente de un resultado muy positivo en el primer partido, también han habido situaciones mejorables y hemos estado trabajando en ello. Opciones de variaciones siempre va a haber. Pero no podemos esperar grandes variaciones. Queremos seguir siendo un equipo que proponga cosas para que pasen cosas«.

Por último, se refirió a preguntas individualizadas sobre jugadores. De la actuación descollante de Ontiveros en Alcorcón recalcó que «no me gusta hablar de recital ni de palabras llamativas. Intentamos colocar al equipo en un punto de equilibrio. Hizo un partido buenísimo, en ataque y en defensa, en las responsabilidades que les pedimos a los extremos«. Y de Seleznov, novedad en la lista, que »los jugadores que tienen un cambio tan grande en cuanto a cultura e idioma, eso implica una complejidad luego. Va mejorando. Las molestias de Harper le abren la posibilidad«.