Otro paso fundamental cara al 'play-off' para el Málaga La plantilla malaguista, en el entrenamiento de ayer. / Salvador Salas Si el equipo de Víctor gana al Zaragoza hay opciones para asegurarse matemáticamente el objetivo esta jornada PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 23 mayo 2019, 00:26

Después de encadenar dos triunfoseguidos, uno en el campo y otro sin tener que vestirse, ante el Oviedo (3-0) y el Reus (0-1), el Málaga confía en dar mañana otro paso adelante decisivo frente al Zaragoza. Ganar supone asegurarse casi el objetivo de jugar el 'play-off' de ascenso', hasta el punto de que incluso podría ser matemático el lunes si ganara el cuadro de La Rosaleda y esto coincide con otros dos resultados favorables a sus intereses: que no gane el Oviedo y que el Deportivo pierda.

En el tramo final de la temporada los acontecimientos se precipitan. Con cada vez menos puntos en juego, los objetivos empiezan a negarse o asegurarse matemáticamente. De hecho, Osasuna es el primer equipo que ha subido a Primera ya, y el Málaga ya no puede aspirar al ascenso directo desde el pasado lunes, una vez que el Granada ganó en Albacete, lo que lo dejó con 74 puntos, nueve más que los blanquiazules, con otros tantos en disputa, pero con el 'goal average' ganado (el cuadro nazarí se impuso en los dos derbis este curso). Como quiera que tras la próxima jornada sólo quedarán seis puntos en juego, el Málaga (65) podría certificar el pase a la fase de ascenso en este fin de semana. Actualmente aventaja en cuatro puntos al séptimo, el Deportivo (61), pero podría llegar a sacarle siete si los marcadores le sonríen. Además, sería necesario que el Oviedo (60) no ganara.

En esta carambola a tres bandas hay dos situaciones que pueden ser relativamente probables, pero una tercera resulta más complicada, a tenor de la necesidad de los equipos. El Málaga recibirá a un Zaragoza virtualmente salvado mañana (21.00 horas, Gol), lo que sobre el papel facilita la labor al conjunto que entrena Víctor Sánchez del Amo, que confía en prolongar la racha. Se prevé un partido abierto, por el estilo de ambos contendientes, que son de los que más afán tienen en la categoría por convertirse en protagonistas en los encuentros. En este sentido, el cambio que experimentó el Zaragoza desde la llegada de Víctor Fernández fue claro, aunque no asociado siempre a la fortuna con la definición de las ocasiones.

La tercera plaza, a tiro

El domingo (18.00, en el horario peninsular) el Oviedo visita al Tenerife, un equipo agobiado por la amenaza del descenso (lleva en la categoría desde 2013). Esto complica las expectativas del cuadro asturiano, que apura sus opciones de meterse entre los seis mejores (está a tres puntos del sexto, el Cádiz). Finalmente, el Deportivo recibe al Mallorca el lunes (21.00), en un duelo directo muy atractivo.

El Mallorca también tiene la posibilidad de asegurarse matemáticamente el objetivo, siempre que gane, pero no lo tendrá nada sencillo frente a un conjunto coruñés urgido tras su tropiezo en Lugo y que se ve ahora mismo fuera de unas posiciones que se daban casi por seguras en la peor de las previsiones al comienzo de la temporada. Aunque el Deportivo tiene un calendario accesible después, cuando visitará al Elche y recibirá a un Córdoba descendido, puede que necesite también puntuar o hasta ganara al Mallorca para acabar entre los seis mejores.

Además, el Málaga también tiene a tiro la tercera plaza clasificatoria, la que ofrece más ventajas cara a los cruces en el play-off', pues da opción a jugar siempre la vuelta de local. Para ello ha de ganar al Zaragoza y que el Albacete pierda el sábado (18.00) en Gijón. Ahora bien, también es necesario que el Mallorca pierda en Riazor y enjugar el '-4' que tiene el conjunto de Martiricos respecto al manchego en la diferencia general de goles (el 'goal average' particular aún no entra en juego al no haberse celebrado los dos duelos).

Fase de ascenso 'cara'

La de la presente temporada puede ser una de las clasificaciones para la fase de ascenso más caras que se han dado desde la instauración de este formato en Segunda, en la temporada 2010-11, con 42 jornadas, tres puntos por triunfo y cuatro plazas para jugarla, desde el tercero al sexto. Así, la horquilla de puntos en las ocho campañas celebradas ya con este sistema ha oscilado entre 61 y 71. Actualmente, a falta de tres jornadas para el final del torneo, el sexto, el Cádiz, ya suma 63, y el listón podría situarse en un máximo de 72, si el conjunto amarillo sacara sus nueve puntos y se dan otros resultados.

Hasta ahora el 'play-off' más caro fue el de la Liga 2011-12, cuando el Córdoba acabó sexto y con 71 puntos. Hay que considerar también que todos los equipos han sumado de manera automática tres puntos en la segunda vuelta cuando les tocó medirse al Reus y sin competir, lo que de alguna forma adultera la cifra final. Además, en las campañas 2010-11 y 2013-14 hubo un filial metido en puestos intermedios, sin posibilidad de subir, lo que permitió al séptimo de la tabla acceder al 'play-off'.