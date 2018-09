PASTILLITAS PARA LA TENSIÓN...

Los aficionados malaguistas están dejando sin provisiones a las farmacias de pastillas contra la hipertensión. Es verdad que estamos felices, que llevamos cuatro de cuatro, que son 12 puntos, que lo ganamos todo, pero, ¡por Dios, que nos vamos a morir de un infarto! Vaya finales de partido, muy típicos de Muñiz, pero que nos dejan 'tocados'. Es verdad que firmo seguir ganándolo todo aun a costa de pegar botes donde esté y de que la tensión suba por las nubes, pero tampoco es menos cierto que algún día, digo yo, podremos ver un partidito tranquilos.

El Málaga jugó una más que aceptable primera parte, como en Almería, pero tras el descanso les dio el dominio a los tinerfeños, que no habían hecho nada hasta entonces, y estos no sólo se creyeron que podían empatar, sino incluso algo más... La seguridad local dio paso a fallos infantiles, y menos mal que la entrada de Juan Carlos frenó a Suso, que sustituyó a Joao lesionado, que casi nos volvió locos.

Eso sí, en aplicarnos el traje de faena no nos gana nadie. El Málaga tenía una seria papeleta por las bajas de Munir (a Kieszek no se le vio, pero dudó bastante), N'Diaye (alma local), Pacheco y Renato (lesionados). Por eso el partido era más que complicado, y por tanto hay que valorar en su justa medida el triunfo que nos permite seguir de líderes, porque los tinerfeños, que no están bien clasificados, tienen un buen equipo. Encima, de los 'recambios', la verdad es que Lacen estuvo desaparecido en combate y sobre todo en el segundo tiempo (hasta que se fue al banquillo) se notó para mal, y no poco. Tres puntos más, los que merece una afición verdaderamente sobresaliente.

Por cierto, uno, viendo al Málaga de los Harper, Ontiveros, Mula, Hicham... recordaba con dolor y pena las declaraciones del ya casi olvidado Míchel, las mismas en las que afirmaba que no había jugadores con progresión ni peso suficiente en el filial para jugar en el primer equipo. En fin. Así nos fue.