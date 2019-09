Patricia Navarro también reclama al jeque «dar un paso a un lado» La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro. / Germán Pozo La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga entiende el malestar de la afición tras el cierre del mercado de fichajes PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 4 septiembre 2019, 13:02

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, se refirió esta mañana también a la deriva del Málaga, con el malestar creciente entre la afición tras el cierre de la plantilla antes del mercado de fichajes. La dirigente estuvo en la misma línea crítica que otras instituciones con el papel actual de Al-Thani y no ocultó que lo mejor sería «dar un paso al lado« en las actuales circunstancias.

«Podría responder como máxima autoridad del Gobierno en Málaga, como malagueña, como hija, nieta y hermana de aficionados y como aficionada. Creo que este club tiene una gran suerte, que tiene una afición muy por encima de las circunstancias que ha pasado. Una afición aguerrida, abnegada y que ha sido artífice de sus grandes éxitos. Desde luego no se merece que nadie que tenga una vinculación con las decisiones pierda el objetivo que todos debemos tener, que es que vuelva a Primera. Dicho esto, entendemos el malestar que hay en la afición y las decisiones que se han ido tomando en los últimos tiempos», comentó al ser abordada en una comparecencia públic sobre este asunto.

Además, dio a entender que la Junta tiene una capacidad limitada para influir en el 'statu quo' del Málaga: «Me consta que hay conversaciones con el club y se les trata de dar los mejore consejos, pero es una entidad del ámbito privada y las instituciones tenemos un ámbito de influencia limitado, pero nuestro deber es atender a los ciudadanos». Pero dicho esto, fue rotunda también en su consejo: «Cuando no uno no tiene ganas o tiene apatía o no quiere solucionar las cosas, lo mejor es dar un paso al lado y dar espacio a quien quiere cambiar la situación. Las circunstancias no son fáciles de gestionar. Pero teniendo ganas, voluntad e ilusión las cosas salen, y salen bien».