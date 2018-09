No hay peor cuña que la del mismo palo Las cosas de Cañete ¿Se ha medido este verano el equilibrio que exige la Segunda B para el Atlético Malagueño? Ontiveros conduce el balón seguido por Tena. / Agencia LOF PACO CAÑETE Martes, 25 septiembre 2018, 00:28

La caída fue dura. El equipo dejó de estar invicto en el campo insular. Lo más curioso es que la acción del gol se produjo a la salida de un saque de banda. No hay peor cuña que la de la misma madera. Sí, en uno de los ensayos más trillados del equipo. Hubo distracción en algún jugador. Fue el precio de la primera derrota. ¿Justa? De lo que no cabe duda es que el partido no respondió a las expectativas. Se apreció mutuo respeto en los banquillos que, indudablemente, restó brillantez. De salida, durante un cuarto de hora, Las Palmas se empleó descaradamente a la contra. El Málaga fue superior en todas las zonas, incluidos tres espectaculares saques de banda de Luis Hernández. Lo que son las cosas. En una acción del contrario, sin más, rompió la racha invicta. Lo peor ha sido la forma. Da coraje. Después del descanso Jiménez se lo debió pensar mejor y cambió de estrategia. Las Palmas pasó a dominar, mientras que los que el domingo vistieron de blanco seguían con su guion sin mayores vaivenes. Después, con la llegada del gol, el partido volvió a ser similar al de los quince primeros minutos.

Muñiz habrá sacado sus conclusiones. Lo mejor es que el equipo continua líder, y en el aspecto individual hay conclusiones positivas. La mejor y más clara la protagonizó Ontiveros. Este chico ha salido del montón de la vulgaridad y su carrera ha cogido una marcha que parece imparable. Dani Pacheco, convaleciente de un problema físico, protagonizó varias jugadas que denotan su clase. En esta ocasión N'Diaye apenas traspasó la línea divisoria de los dos campos. Cuando lo hizo, el cronómetro ya estaba avanzado. Varios detalles pregonaron el respeto de los dos entrenadores. Muñiz cortó las dos bandas, que eran pasillos habituales de los laterales amarillos. Y el de casa, en jugadas ensayadas, raseaba para evitar la altura de los contrarios. En resumen: más pizarra que juego en dos aspirantes al ascenso. El que por primera vez dijo que las estadísticas son para romperlas, se quedó mamando. El conjunto de La Rosaleda batió en este partido un registro histórico de imbatibilidad. ¿Y qué? Llegó con derrota, que dada la marcha del equipo, tampoco tiene mayor historia. El domingo recibe al Rayo de Majadahonda, creo que nuevo en esta plaza. A seguir sumando victorias, estadísticas aparte.

El Atlético Malagueño ha sido la cuna que ha mecido futbolísticamente a jóvenes valores que han triunfado en el primer equipo. Y, además, han aportado muchos millones para que la primera nave continúe navegando. A la clásica cantera de toda la vida se le llama en la actualidad La Academia, como en otros clubes. En realidad, equiparándola a los sistemas docentes, del fútbol base boquerón han salido tan buenos elementos que han alcanzado los títulos que coronan una carrera en el fútbol. Con licenciaturas y máster de verdad en este deporte que pregona la valía del futbolista simplemente con el precio de mercado. Los ejemplos son repetidos y variados. Y lo que te rondaré morena. Eso sí, siempre que en La Rosaleda no trabajen entrenadores como los de la temporada pasada, que más que promesas veían bultos.

El equipo chanquete figura hoy en el fondo de la tabla de Segunda B. Por supuesto que se espera la permanencia y que, además, algún jugador merezca que Muñiz lo promocione. No sé por qué, mediáticamente el Atlético Malagueño está bajo. Tampoco se ha demostrado algún interés en colocar en sus filas a algún veterano de buen ver que modere en el campo los lógicos impulsos del que quiere triunfar. Al Atlético se le pide, se le exige en demasía. ¿Se ha medido este año el equilibrio que necesita en la nueva categoría? Por una serie de realidades, aquí y ahora, por su producción, el filial malaguista se parece más a una universidad que a una academia de fútbol. Obras son amores. El movimiento, andando. Siempre.