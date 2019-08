Los pequeños accionistas, el Fondo Sur y la Federación de Peñas estallan contra el jeque La mayor manifestación contra Al-Thani, el 19 de mayo de 2018 / MIGUE FERNÁNDEZ.ARCHIVO Condenan Al-Thani ante su inacción. Con pocas horas de diferencia se difunden dos duros comunicados, y la grada de animación estudiará convocar una gran manifestación PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 3 agosto 2019, 19:03

No ha sido un movimiento coordinado, pero desde fuera podría parecerlo. En cuestión de horas y ante la gravedad de los acontecimientos en el club de La Rosaleda, casi sin fichajes y sin poder inscribir jugadores por el tope salarial, todo el malaguismo ha estallado contra el jeque, cada vez más parecido a la figura del perro del hortelano. Ni gestiona, ni deja gestionar. Ni hace ni concede que se haga. Nada nuevo, pero el ascenso frustrado hace meses, la nueva amenaza del control económico de LaLiga otro verano más y la inacción de Al-Thani a doce días del inicio de la competición han movilizado una afición que históricamente ha tenido serias dificultades para unirse pese a sus intereses comunes.

Casi a la par los pequeños accionistas del Málaga y la Federación de Peñas Malaguistas emitieron hoysendos comunicados oficiales de condena contra el propietario y presidente del club, al tiempo que el Fondo Sur (la zona donde se ubica la grada de animación) estudiará el lunes la convocatoria de una gran manifestación. Se da el caso de que el pasado jueves un pequeño colectivo, Bandera Malaguista, convocó a los seguidores descontentos con la situación del club en la Plaza de la Constitución y el resultado fue la presencia de unos veinte aficionados en la protesta.

La más masiva hasta ahora fue la celebrada el 19 de mayo de 2018, coincidiendo con el último duelo del Málaga en Primera en La Rosaleda (0-1 ante el Getafe). En plena crisis deportiva e institucional, en una coyuntura de máximo descontento y oposición a la gestión del jeque, fueron sólo medio millar de seguidores los que respaldaron la protesta, que partió también desde la Plaza de la Constitución hasta el estadio, minutos antes del choque.

El comunicado de ayer de los pequeños accionistas del Málaga fue mucho más duro contra Al-Thani. «Hoy es el primer día de un futuro cierto: un Málaga donde no estarás, Al-Thani (...), el que nos está asomando al abismo. Nosotros estábamos antes que tú, estamos ahora y estaremos cuando consigamos que te vayas. Ten la certeza que ocurrirá. Vimos morir a nuestro Club Deportivo Málaga en 1992 y todos los que estamos aquí ahora juramos que nunca volvería a ocurrir. Ten la certeza de que no pasará de nuevo».

Los accionistas minoritarios, que consiguieron hace pocos años acceder al fin a las juntas anuales tras un tiempo excluidos de ellas, cuestionan el desinterés de Al-Thani: «Has venido a servirte de nuestro equipo, a ensuciar el nombre de nuestra bendita ciudad, a vivir de él. El club paga las viviendas de tus hijos, los coches que usan, sus sueldos por un trabajo a todas luces insuficiente e improductivo y cuantos caprichos y despilfarros acontecen. Te has autoconcedido un préstamo de cuatro milloens, algo que ningún empresario ni gestor corriente haría. Retrasas firmas urgentes, comprometes y dinamitas gestiones importantes para el devenir del equipo que siempre resultan lesivas para el club. Un total despropósito». La nota concluye con rotundidad: «Hasta aquí hemos llegado. No confiamos en ti. No esperamos ya nada positivo de tu gestión. Sólo deseamos y esperamos que te vayas, que vendas las acciones que aún te quedan (...) No te queremos. Nadie te quiere».

Con otro tratamiento, el comunicado de la Federación de Peñas, reclama un cambio en la gestión. «A pesar de estarle eternamente agradecidos por los logros deportivos cosechados bajo su mandato, no podemos ser rehenes de los mismos y mirar hacia otro lado cuando vemos que año tras año, temporada tras temporada, nuestro equipo va bajando peldaños de forma tan ostensible hasta llegar a la situación actual. ¿De qué sirve tener un organigrama de profesionales, en el día a día del club, si la gestión de los mismos debe contar con el beneplácito y rúbrica de un presidente en la distancia?».

«Usted es el legítimo propietario de nuestro club –continúa la nota– (...), pero no olvide que la afición es el alma del mismo, por eso siempre está muy por encima de las circunstancias y como muestra los más de 16.000 abonados que a fecha de hoy han renovado (....). No pedimos fichajes de relumbrón, ni títulos. (...). Lo único que pedimos es sentatez y diligencia y por supuesto que deje trabajar a los que usted mismo ha designado para ello. No se puede vivir, continuamente, instalado en la desconfianza, aun siendo consciente de las muchas veces que ha sido engañado. El fútbol, como la vida, no se para y estamos a dos semanas para que el balón empiece a rodar (...). Sheikh Al-Thani, la paciencia tiene un límite».