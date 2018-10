La pesadilla se repite en Elche, en otra noche aciaga para el malaguismo. Hay tantos paralelismo entre lo sucedido en la octava jornada de la Liga 2007-08 y lo de este viernes como para creer en el destino, que tiene vedado el Martínez Valero para el Málaga de Muñiz. El conjunto de La Rosaleda sentó la rodilla allí tras encadenar siete victorias en otras tantas citas y presentarse como líder indiscutible. Llevaba un pleno de puntos desde que arrancó la temporada, que no era la situación en la que compareció anoche el equipo, pero casi, con siete victorias, un empate y una derrota, ya dos, y con el añadido de que fue la más dura.

El 2-0 es el mismo marcador que el del 15 de octubre de 2007. Con cuatro días de diferencia (el de este viernes 19 del mismo mes). Y con el 1-0 casi en el mismo instante. Entonces fue en el 35, cuando un centro de Gomis lo bajó Miguel con el pecho hacia Fajardo, que fusiló a Gotia. Este viernes la primera desgracia fue en el 36, también en un centro con remate, el de Borja Martínez para Neyder Lozano.

Como aquel resultado de 2-0 de 2007, al Málaga le faltó poder de reacción. Entonces tuvo cuarenta minutos tras el 2-0 y no vio puerta, y anoche hubo media hora para la respuesta. En ambas citas Muñiz agotó los cambios sin llegar casi al último tercio del choque.

Si Borja Martínez fue el héroe de la noche (asistencia y gol), en 2007 fue el turno del 'nueve' local Miguel (también con una diana y otro pase decisivo). En aquella cita se alistaron Goitia; Jesús Gámez, Hélder Rosário, Weligton, Rossato; Paulo Jorge (Salva, minuto 46), Carpintero (Apoño, minuto 52), Antonio Hidalgo, Calleja (Eliseu, minuto 56); Peragón y Baha, y en el Elche se recuerdan jugadores como los exmalaguistas Caballero (que no tuvo tanto trabajo ni protagonismo como Francis en este partido) y Pera Martí. Aquel Málaga salió líder de Elche; este aguarda a que el Granada no venza mañana en Alcorcón para no perder esa primera plaza de privilegio.