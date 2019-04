PESIMISMO Y DESPROPÓSITOS

La cuaresma se le adelantó a Málaga. Hace tiempo que el equipo viene pasando un quinario. Le cuesta un mundo ganar, marcar y hasta generar situaciones de peligro en el área rival. De la situación de cierto privilegio se ha pasado a un escenario mucho más incierto, ya con sólo dos puntos de colchón para defender su actual puesto de 'play-off', un mal menor, un arma de doble filo y que podría conducir al lamento a finales de junio. Ahora bien, percibo un pesimismo más relacionado con la involución en el juego del equipo que con sus posibilidades actuales. Salvo que el Málaga siga dilapidando su escaso crédito en las nueve jornadas finales -recuerdo que sólo una vez encadenó dos derrotas- lo normal es que esté al menos en la fase de ascenso y peleando hasta el final por el objetivo. Por eso es precipitado adelantarse a los acontecimientos. Máxime cuando tendrá seguro una victoria en el zurrón (la del Reus), algo de lo que sólo puede beneficiarse aún Osasuna. No soy Muñiz, pero como suele recalcar, nada está perdido. Todo está por decidir. Incluso si se llega a esa temida fase de ascenso, no creo que un Malaga con 29.000 espectadores volcados en La Rosaleda y con su solidez defensiva sea un enemigo fácil.

Pero pensar en el 'play-off' me lleva a recordar el ridículo de LaLiga y la Federación. Frente a una Segunda en auge, por su elenco de históricos, se asiste a una sucesión de despropósitos. Con 42 jornadas (los 22 clubes son herencia del episodio vivido con el Sevilla y el Celta en 1995), no tiene sentido que nunca se juegue entresemana, cuando colocando ahí cinco o seis citas -hay huecos de sobra para hacerlo- se podría emparejar el final en Primera y Segunda parando incluso en las 'ventanas FIFA' de selecciones, algo cada vez más necesario, pues ya hay una veintena larga de internacionales en la categoría. Sepan que en las mejores 'segundas' europeas no se compite entonces. No sólo eso: ¿por qué varios equipos han de jugarse la vida en el 'play-off' sin piezas clave? ¿Qué vacaciones tendrán los finalistas, que juegan hasta el 23 de junio? ¿Cuándo comenzarán la pretemporada, si la Liga arranca el 17 y 18 de agosto?