La plantilla disputa hoy ante el Melilla, el penúltimo ensayo antes del estreno liguero MIGUE FERNANDEZ Se prevé el debut de Munir, inédito en lo que va de verano, y se espera la reaparición de Lombán, repuesto de sus molestias P. L. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:17

Gonzalo; Cifu, Luis Muñoz, Diego González, Juan Carlos; Renato, Keidi, Ramón o Boulahroud, Hugo; Adrián y Okazaki o Santos. Casualidad o no, este once ha sido el dispuesto por Víctor en la segunda parte del choque ante el Córdoba (1-1) y para comenzar el último encuentro, contra el Mallorca (0-2).

El técnico malaguista ensaya con el realismo de una alineación planteable en Santander, no con un once que por el problema del tope salarial no pueda estar disponible en el estreno del sábado 17 en los Campos de Sport de El Sardinero. Está por ver si el preparador madrileño mantiene esta apuesta cara a la cita de esta tarde (19.00 horas) en el Municipal de Benahavís ante el Melilla, que la pasada campaña llegó a disputar la fase de ascenso a Segunda, y que continuará una campaña más en la división de bronce del fútbol español.

Respecto a ese once tipo, puede ser novedad Munir, que debutaría este verano, y Lombán, que ya se encuentra recuperado de sus molestias, en perjuicio de Gonzalo y de Luis Muñoz, respectivamente. Mientras, Luis Hernández sigue sin recuperarse de su rodilla.

El choque se podrá seguir en directo en 101 TV y, en 'streaming' en el canal de YouTube del Málaga. El duelo podría estar condicionado por el intenso calor que se prevé para la jornada y por el hecho de que la plantilla tendrá una nueva sesión de trabajo matinal, en plena pretemporada, lo que deja al grupo muy castigado en lo físico. Una vez disputado este partido, al Málaga sólo le quedará uno más, el sábado en el Ramón de Carranza (20.00 horas), en la presentación oficial del Cádiz, para concluir la puesta a punto. Otra cosa es que la planificación haya podido ser la deseada para llegar con toda la futura plantilla de la temporada a punto.