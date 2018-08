Una plantilla con 22 profesionales en el Málaga

Torres y Juanpi, a la espera sobre su grado de implicación ante Muñiz

¿Qué sucederá ahora con Torres y Juanpi? Tras el cierre del mercado figuran ya como sendos integrantes más de la plantilla después de tener el cartel de descartes todo el verano, pero ¿cuál será su grado de implicación? «Cuando llegue el 31 de agosto se aclarará el panorama de todos. Cualquier jugador que quiera sumar, tenga contrato y demuestre que quiere estar puede quedarse. Tiene que aportar en el campo y en el vestuario. Ahí es donde se demuestra si quieres estar o no. Siempre digo que el no quiera estar no va a estar. No deseo gente que no trate de aportar su granito de arena. El que quiera aportar se puede sumar en e momento en que crea oportuno. El club es lo principal. Nosotros estaremos pero dentro de un tiempo no», argumentó Muñiz en rueda de prensa hace una semana en relación a la situación de estos jugadores y de otros que al final salieron.

«Me tienen que convencer en el trabajo en el campo. A partir de ahí no tengo problema ninguno. Yo no culparía de nada a un jugador que tiene un contrato», añadió el técnico asturiano, que en las próximas semanas dejará claras sus intenciones respecto a estos dos futbolistas, ambos con cierta polivalencia.