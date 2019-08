LOS PLAZOS DE LA GESTIÓN

El 15 de junio el Málaga ya conocía que debía competir otra campaña en Segunda. El 29 de agosto -hoy-, dos meses y medio después, aún no ha inscrito fichajes y ha oficializado sólo dos. Ha competido la dos primeras jornadas sin delanteros, va camino de repetir en la tercera, y en El Sardinero estuvo 45 minutos con sólo siete profesionales en el campo. Al borde de la alineación indebida. Sólo esbozo hasta ahora realidades. Ahora va mi opinión. Cuando lo fácil sería apuntar contra la incompetencia de la dirección deportiva, creo que ha quedado claro en numerosos episodios del verano que ha estado haciendo su trabajo a un ritmo aceptable, pero las operaciones siempre se han ido frenando por el veto del jeque. Fue imposible remodelar la plantilla de acuerdo a los planes previstos. Son numerosas las opciones que se han escapado mientras se ralentizaban las salidas. Okazaki, tres veces mundialista, titular en el Leicester campeón de la Premier, lleva casi un mes aburrido. Le tuvieron casi una semana escondido sin anunciar su fichaje y, ahora, a la espera de más salidas para su inscripción.

Y sí, el lunes será frenético. Saldrán jugadores, habrá cesiones y llegarán muchos fichajes. Estaremos pendientes hasta después de las doce para conocer si ciertas inscripciones llegan a tiempo. Pero no hay que engañarse. La plantilla no va a ser la pretendida, ni mucho menos. Fichar el último día media docena o más de futbolistas no puede ser una buena señal. Son los que no encontraron acomodo en todo el verano. No invita al éxito. Ya me gustaría equivocarme. Todo me recuerda a las dos últimas remodelaciones invernales. Primando cantidad a calidad. Lejos de los plazos ideales. Este Málaga estaba obligado a apretarse el cinturón, pero por culpa de su propietario eleva su condena con un proyecto que limita seriamente sus aspiraciones. Menos mal que el ejemplo de la pasada campaña, con el ascenso de tres presupuestos de los normales, concede margen para la ilusión. Eso y la enorme profesionalidad del equipo y del cuerpo técnico. Porque ¿acaso alguien podría exigirle más a Víctor y a este grupo de trabajo?