«No hay que ponerse nerviosos; esto es largo y a veces pasas un mal momento» Cifu, en las gradas del estadio Ciudad de Málaga durante la entrevista. / Germán Pozo El lateral granadino Cifu, que ha vuelto a recuperar plaza en el once, se muestra esperanzado en salir del bache y mantener intacto el objetivo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 7 diciembre 2018, 00:38

Granadino con mezclas levantinas, Cifu (Zújar, 1990) ha moderado su imagen y disfruta esta temporada de la sensación de ser malaguista con todas las de la ley. Después de varias cesiones, de debates acerca de su valía en Primera, la afición ha podido verle con continuidad y quedar prendada de su entrega y coraje en el campo.El de Zújar, que no suele andarse con muchos eufemismos en su discurso, analiza en una charla con este periódico el bache por el que pasa el equipo y se muestra esperanzado en salir más fuerte de él y manteniendo intactas las opciones de ascenso. Habla desde la experiencia, pues subió con el Girona a Primera.

-¿Hay motivos para la preocupación?

-Está claro que ahora mismo la dinámica no está siendo todo lo buena que queremos, porque hemos encadenado una serie de dos derrotas, y esto nos ha hecho perder posiciones. Hasta ahora en casa siempre sumábamos los tres puntos, pero fuera se nos estaba resistiendo puntuar. Es una mala racha de resultados, pero se puede revertir. También se pueden encadenar dos victorias o tres.

-¿Cree que se está jugando igual, pero se falla en las áreas, o ha bajado el momento de forma de muchos jugadores respecto al inicio de la temporada?

-Creo que lo que intentamos es dominar las áreas. Ser sólidos atrás, que no nos hagan ocasiones ni goles, y eso en parte lo estamos manteniendo, porque el otro día pese a la derrota el Granada no nos creó muchos problemas en nuestra área. Pero ofensivamente en estos últimos partidos no estamos aprovechando las ocasiones. En Extremadura hubo ocasiones que podían haber cambiado el partido, igual que ante el Granada si llegamos a ponernos por delante. Hay que seguir puliendo los fallos, intentar crear más ocasiones y que llegue al acierto.

-¿Hay otro estado de ánimo tras los últimos resultados en el vestuario? ¿Se habla más?

-Está claro. Cuando la cosa va bien, como era al principio, hay pocas cosas que corregir, y no se ven facetas en las que se pueda mejorar. Hay que buscar soluciones a los problemas que nos pueden plantear los equipos. Todavía los rivales nos tienen en cuenta. Saben que somos un rival difícil, que no concedemos mucho y que arriba tenemos potencial. Buscan las armas de esperarnos, hacer un partido serio y no conceder. Todos nos estudiamos, aunque al principio de la temporada partíamos de cero, sin información. Luego, hay que seguir haciendo las cosas que hacemos bien.

-Pues no tienen un calendario fácil para acabar 2018: el Mallorca, el Cádiz, que es el equipo más enrachado, y el Oviedo...

-Sí, somos conscientes de lo que hay antes del parón. Y ya era complicado el partido de la última jornada. Son rivales que están en la parte alta, incluso el Oviedo, que es difícil en casa.

-¿Cómo ven al Mallorca?

-Es un equipo muy parecido a todos los que están arriba. Hay cierta similitud en la forma de competir. El Granada se parece mucho a nosotros. Intenta rentabilizar los goles y le meten pocos, como el Alcorcón, el Albacete, y ahora el Mallorca. Sabe qué es lo que tiene que hacer y no se pone nervioso si le dominan con balón. Están bien plantados y tratan de aprovechar las ocasiones arriba con velocidad.

-¿Pesa que se hayan lesionado jugadores clave?

-Está claro que todas las bajas afectan, sobre todo si un jugador está en un buen rendimiento, pero también hay jugadores que han sabido salir y aprovechar su oportunidad. Es más fácil acordarse de los que faltan cuando los resultados no salen. Si los resultados se hubieran dado habrían pasado más desapercibidas las lesiones. Todos somos importantes y nadie es imprescindible. Es verdad que Luis Hernández puede ser importante en la categoría. Ya lo ha demostrado en años anteriores. Harper estaba en un buen momento, como Koné.

«Hay que estar con calma y mantener la mente limpia para cuando llegue nuestro momento» un consejo

«Está claro que todas afectan, pero todos somos importantes y nadie es imprescindible» las bajas de jugadores clave

-Usted tiene mucha experiencia en Segunda, ¿es cada vez más dura la categoría, porque se juntan más aspirantes al ascenso cada año?

-Diría que sí. Cada año es más complicado, está más competido. Hay muchos equipos históricos de los que se espera mucho y que hacen buenas plantillas, pero hay otros mas modestos que saben a lo que juegan y hacen buenos equipos. Nosotros desde el inicio nos hemos mantenido bien. Para otros el aterrizaje fue complicado en Segunda. Recuerdo un caso del Betis, aunque al final quedara primero sobradamente. Creo que pese a todo estamos en una buena posición, que tenemos margen de mejora y que, pese a la igualdad, esperamos que nuestra plantilla marque la diferencia.

-Usted subió con el Girona. ¿Cuáles fueron las claves entonces para aguantar tantos meses arriba?

-No estuvimos incluso en este tramo de la Liga en puestos de ascenso directo, pero nos mantuvimos siempre en puestos altos y cuando llegó el momento de coger cierta ventaja la cogimos y nos colocamos segundos y con cierta renta que aguantamos hasta el final. En años anteriores estuvimos casi todo el año segundos y se nos escapó. La clave es tener un buen grupo, tener las ideas claras y no ponerse nerviosos ni ansiosos parte de la temporada. Esto es largo y a veces pasas un mal momento. Hay que estar con calma y tener bien limpia la mente para que, cuando llegue nuestro momento, intentar aprovecharlo y colocarse ya en puestos de ascenso.

«Intentamos dominar las áreas, pero ofensivamente no estamos aprovechando las ocasiones en los últimos partidos» Los últimos resultados adversos

«Es parecido al Granada, no se pone nervioso si le dominan con balón» el mallorca

-En lo personal, al menos la afición le está conociendo al fin este curso...

-Qué le puedo decir. Estoy mucho más contento, me siento más involucrado. Antes estaba triste por no disfrutar de oportunidades para mostrarme a los aficionados o justificar mi fichaje. Este año se me he dado la oportunidad y he intentado aprovecharla. Trato de dejar lo máximo para que tengan el mejor recuerdo de mí.

-¿Cree que su techo está en Segunda o vale también para Primera?

-Yo tengo esa ilusión, pese a no haber disfrutado de oportunidades casi hasta ahora. Tengo mucha hambre y quiero crecer como futbolista. Sigo con la misma ilusión. Luego el fútbol y el tiempo me pondrán donde me tengan que poner, pero no quiero conformarme. Trato de llegar lo más lejos posible.

-¿Han conversado ya con el jeque?

-Nos saludó el otro día en el entreno cuando llegó y no hemos tenido más contacto. Estamos en nuestro trabajo y ya está.