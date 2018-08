Una pretemporada con 41 jugadores El extremo marroquí del filial Hicham, una de las sorpresas del verano, en una disputa con Nacho en el duelo ante el Valladolid. / Santiesteban La carga de trabajo, principal reto cumplido en una puesta a punto de las más atípicas que se recuerdan PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 13 agosto 2018, 00:42

Quien sigue año tras año el fútbol de clubes tiene cada vez más claro el valor residual de los resultados en pretemporada, que no de la importancia de esta fase de la preparación para poner las pilas a una plantilla y amoldarla. Lo primero sí ha sido posible en este Málaga que regresa a Segunda, con nueve partidos celebrados y todos en jornadas de doble sesión de trabajo, en un mes y medio muy duro. De lo segundo no se puede hablar en positivo.El retraso en la planificación ha condicionado todo. No por falta de tiempo, la realidad es que ha costado mucho forzar las salidas, clave para ir cerrando las altas. El resultado es que cuatro de los nueve fichajes (Pau Torres, Haksabanovic, N'Diaye y Blanco) llegaron la semana pasada y uno se presenta hoy para el reconocimiento médico (DaniPacheco), cuando la Liga empieza el sábado.De esta forma, no se ha facilitado la labor de Muñiz para formar un bloque cara a la competición.

El retraso en la planificación impidió a Muñiz trabajar con una plantilla más perfilada, y el Málaga sólo encajó goles en dos de los nueve encuentros jugados

Muchos jugadores

La tardanza en avanzar en salidas y llegadas desde la dirección deportiva ha conducido a una pretemporada atípica y de récord, con la friolera de 41 jugadores empleados, y sin contar a Cenk, Luis y Tighadouini, descartes que no trabajan con el grupo, pero sí a Ignasi Miquel y Keko, que se fueron al Getafe (traspasado) y al Valladolid (cedido), respectivamente, después de haber gozado de minutos en algún amistoso. Sin todos los fichajes disponibles y con varios futbolistas fuera de los planes de la entidad, ha habido que reforzar el equipo con una larga lista de jugadores del Atlético Malagueño o incluso juveniles.

Sin pistas sobre el once

Consecuencia de lo anterior y de la búsqueda de minutos de juego y de kilómetros ante todo, no se ha trabajado lo más mínimo sobre un posible once cara a la Liga en alguno de los compromisos. De hecho, el líder del equipo, el senegalés Alfred N'Diaye, fue presentado el viernes y sólo ha jugado un partido. Con todo, a tenor del reparto de minutos, hay cuatro futbolistas que han jugado más de 400 (Luis Hernández, Ricca, Diego González y Adrián) y, atendiendo a los que ha gozado de más confianza, se podría formar un once con Munir; Iván (a la espera de un fichaje en el lateral derecho), Luis Hernández, Diego González (o Pau Torres), Ricca; Boulahroud, N'Diaye; Renato, Adrián, Ontiveros, y Harper (que puede dejar su lugar a Blanco). El problema es que muchos jugadores llevan pocos días entrenándose con sus compañeros, y está por ver cómo el técnico los va incorporando.

Sin volantes creativos

Tácticamente, Muñiz ha trabajado toda la pretemporada con cuatro defensas, dos 'pivotes' y otros tantos extremos y delanteros, con la unica variante de un segundo punta o un futbolista con vocación de medio punta. Pero de esto es de lo que hay menos en la plantilla. A la espera de Dani Pacheco, el que más encaja ahí, Juanpi, va a salir, y Adrián es más un llegador que un jugador con último pase. El técnico también ha probado con Mula por dentro, con escaso éxito. Al final, el dibujo se reduce más a dos medios centro de mucho sacrificio y dos referencias arriba, una con más tendencia a descolgarse, pero con poco juego 'entre líneas'.

Buena carga de trabajo

Con nueve partidos de rodaje (uno, ante elExtremadura, a puerta cerrada, y sin datos sobre la alineación y cambios) y numerosas jornadas con sesiones dobles, no se puede dudar de la importante carga de trabajo con la que llega la plantilla a la competición, sólo lastrada por el desigual tono de quienes han ido llegando más tarde. El afán por sumar minutos llevó incluso a celebrar dos partidos (ante el Córdoba y el Granada) el mismo día, el pasado sábado, para lo que se dividió al grupo en dos cara a que ningún jugador repitiera como titular entre la mañana y la tarde. Ademas, entre lo positivo también hubo que descartar lesiones de gravedad. Uno de los más perjudicados ha sido Recio, ausente en los últimos ensayos.

Gran trabajo defensivo

Aunque es pronto, el Málaga ya muestra claramente la idea que propone Muñiz en el trabajo sin balón. Basta repasar el dato de que en siete de los nueve partidos se dejó la puerta a cero. La cifra de cuatro goles en contra se nutre sobre todo del 0-3 del Nottingham en el primer ensayo, el 16 de julio, cuando se llevaba muy poco tiempo de preparación y se jugaba ante un rival con tres semanas más de rodaje. El Málaga se aplica en la presión adelantada, y si falla se junta para defender en pocos metros.

Falta de gol

El Málaga encaja poco, pero no ve puerta con facilidad. Cabe destacar el retraso en la llegada de piezas clave, como N'Diaye, y que apenas se ha contado con delanteros de la primera plantilla. Se comenzó sin ninguno, pues En-Nesyri –luego al margen en los amistosos al estar a un paso del Leganés– estaba de permiso por jugar el Mundial ySantos buscaba equipo en Primera y no tenía la cabeza en el Málaga. Luego han ido llegando Héctor y Blanco, pero el protagonismo ha sido para Harper, y hubo que reclutar a Grasa y hasta los juveniles Antoñín y Mike.

Abqar e Hicham, sorpresas

Entre las revelaciones en la pretemporada cabe citar a los dos marroquíes del filial, con los que Muñiz ha contado con asiduidad. Sobre todo, Hicham, un extremo punzante de los de verdad, que no rehúye encarar, que es profundo y al que solo se le puede achacar cierto individualismo –casi innato en su rol y forzado también por su deseo de ganarse un sitio en el primer equipo– y falta de sentido táctico. Abqar, fácilmente reconocible con sus pantalones arremangados, no ha desentonado lo más mínimo en el eje de la zaga. Es rápido y poderoso. Ambos han reclamado un sitio, pero a la postre el defensa puede verse perjudicado si llega un nuevo central, y el extremo tiene competencia en los Renato, Mula, Ontiveros, Haksabanovic, y hasta Dani Pacheco.

Los jóvenes

Ha sido una pretemporada con mucho protagonismo para la cantera. Por primera vez en muchos años el salto de categoría entre el Atlético Malagueño y el primer equipo es mínimo, lo que en circunstancias normales debería invitar a disponer de una plantilla profesional corta, en torno a las veintiuna fichas. La lista de los que han gozado de minutos sin ser del grupo de Segunda División la forman Kellyan, Abqar, Chica, Ian Soler, Alberto, Deco, David Ramos, Juan Cruz, Iván Jaime, Harper, Grasa, Antoñín y Mike.

Rivales futuros

El Málaga ha buscado futuros rivales ligueros para esta pretemporada, porque qué mejor modo para ponerse a prueba que ante los que serán enemigos en Segunda División.De hecho, se ha enfrentado ya a cinco de sus veintiún contrincantes: Extremadura, (1-0),Almería (1-1), Mallorca (0-0), Córdoba (1-0) y Granada (0-0), y ha salido indemne ante todos ellos, lo que no es un mal dato.

Hermetismo y sin viajes

El periodo de trabajo se ha caracterizado por el silencio público de la mayoría de los protagonistas. El club ha gestionado algunas comparecencias esporádicas de alguno de ellos tras los partidos o algún entrenamiento, pero no se han concedido entrevistas individuales a los medios con el argumento de que se mantenía la incertidumbre sobre el futuro de muchos de ellos. Asimismo, Muñiz no ha hablado desde su presentación, y lo volverá a hacer previsiblemente el viernes, el día del viaje a Lugo. Como en Primera, se mantienen las sesiones a puerta cerrada, pero se ha desarrollado una concentración de nueve días en la provincia, no en el extranjero –entre los de Segunda sólo Las Palmas ha salido fuera del país–, en un deseo de que la plantilla no perdiera de vista la nueva realidad del equipo, que ha de tratar de regresar cuanto antes a la élite tras la peor campaña de su historia.

Resultados

Málaga, 0; Nottingham Forest, 3: 16 de julio (Coín).Goles de GilDias, Osborn y Bridcutt.

Málaga, 1; Extremadura, 0: 21 de julio (Coín).Gol de Harper.

Marbella, 0; Málaga, 0: 24 de julio (Marbella Football Center).

Málaga, 0; Valladolid, 0: 27 de julio (Coín).

Málaga, 1; Almería, 1: 31 de julio (Marbella Football Center).Goles de Harper y Sekou.

Antequera, 0; Málaga, 3: 4 de agosto (Antequera).Goles de Héctor (dos) y Ontiveros.

Málaga, 0; Mallorca, 0: 8 de agosto (Municipal de Marbella).

Málaga, 1; Córdoba, 0: 11 de agosto (Marbella Football Center).Gol de Mula.

Granada, 0; Málaga, 0: 11 de agosto (Granada).

Balance en los nueve partidos: Tres victorias, cinco empates y una derrota, con seis goles a favor y cuatro en contra.

Reparto de minutos

Porteros: Munir (360), Andrés Prieto (315) y Kellyan (45).

Laterales derecho: Iván (373), Rosales (197) y Cifu (195).

Centrales: Luis Hernández (441), Diego González (411), Abqar (223), Ignasi Miquel (137), Pau Torres (101), Ian Soler (56), Chica (30) y Torres (26).

Laterales izquierdo: Ricca (428), Juan Carlos (277) yAlberto (4).

Medios centro: Adrián (411), Boulahroud (381), Iturra (287), Recio (182), Lacen (163), David Ramos (109), N'Diaye (90) yDeco (45).

Extremos y medios punta: Renato (339), Ontiveros (327), Mula (298), Juan Cruz (238), Hicham (229), Juanpi (189), Haksabanovic (67), Keko (45) e Iván Jaime (31).

Delanteros: Harper (387), Héctor (187), En-Nesyri (114), Grasa (71), Blanco (68),Antoñín (43) y Mike (30).

Inéditos: Cenk, Luis Muñoz y Tighadouini.

Total de jugadores usados: 41, de los que dos (Ignasi Miquel y Keko) ya no siguen en el equipo.