Sí se puede, la remontada del Málaga es posible Cifu, en el entrenamiento del Málaga. / Ñito Salas Víctor y sus jugadores, convencidos de la capacidad del equipo para darle la vuelta al 4-2 recibido el miércoles en Riazor y pasar a la final de los 'play-off' PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 15 junio 2019, 01:05

Toda Málaga, incluso la menos futbolera, piensa, vive y siente en blanquiazul en las últimas horas. Late por un escudo, que puebla balcones y ventanas en numerosos puntos de la provincia, por un objetivo común, que el sueño del ascenso no se frustre esta noche, que en las moragas de San Juan se celebre el retorno a Primera. Por eso no hay quien reniegue de la remontada ante el Deportivo, pese al 4-2 de la ida, que obliga a ganar por dos goles de diferencia esta noche. El equipo va a jugar hoy con doce jugadores, y con los vellos de punta tras el espectacular recibimiento que se prevé en la Avenida de la Palmilla, en torno a las 19.00 horas, a la llegada del autobús malaguista.

El sentimiento también anida en el vestuario. Fiel a su optimismo y ambición, el técnico malaguista, Víctor Sánchez del Amo, lanzó ayer un rotundo mensaje de confianza cara al duelo. «La remontada es posible. En eso estamos pensando desde el final del partido. El enfoque que hacemos es que nuestro rival lleva cuatro goles, y nosotros ya empezamos la remontada haciendo dos. Ahora tenemos noventa para hacer otros dos. Pero buscaremos más. Nuestros jugadores están preparadísimos para ello«, dijo en una comparecencia que tuvo lugar en la sede de la firma Tesesa, patrocinadora de la camiseta del equipo.

A Víctor le sobraban razones para justificar su seguridad en el pase de su equipo a la final de los 'play-off': «Hay muchos argumentos para creer en el equipo. El de la media goleadora del equipo es uno de ellos, o los últimos resultados en casa. También viéndoles cómo juegan, superando dificultades como en dos partidos en que nos quedamos con uno menos. Tenemos confianza plena en los jugadores, y la afición va a poner ese plus para que lo futbolistas lo pongan todo«.

Aunque Víctor ha dedicado más tiempo a preparar la vuelta que a analizar la ida, en su análisis de lo sucedido el miércoles, repitió algunos de los argumentos que empleó en la sala de prensa de Riazor justo tras el choque: «El Deportivo tuvo mucha contundencia en la finalización. Detalles que marcan la diferencia en partidos igualados tuvieron incidencia a favor de ellos, pero hay mucha igualdad entre ambos equipos«.

«Necesitamos una efectividad defensiva para no regalar nada al rival. Ser efectivos en ambos aspectos, el ofensivo y ese», añadió, y no se mostró sorprendido por las altas prestaciones de los dos conjuntos en la ida. «Cuando hay tanto en juego sube el nivel de todos. Después del choque sacamos muchas conclusiones positivas de las que vimos durante el encuentro. Acertando en detalles seguro que haremos un partido del nivel que necesitamos«.

«La remontada es posible. Hay muchos argumentos para creer en el equipo, hay confianza plena» víctor

En la misma línea se expresaron Ricca y Juan Carlos. Uno u otra no será titular esta noche, y todo apunta a que el elegido en el lateral izquierdo será el madrileño, más ofensivo que el uruguayo, que de paso tuvo una responsabilidad más o menos acusada en los tres primeros goles recibidos en La Coruña. «Va a ser muy disputado. Los dos equipos nos estamos jugando muchísimo. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, en cómo fue la primera parte (de la ida), en la que manejamos la pelota y el equipo salió muy bien posicionado. Le generamos mucho daño y hay que aprender de los errores que tuvimos que le dieron opción al Deportivo«, comentó Ricca.

«Sabíamos que era un partido de 180 minutos. Confío a muerte en mi equipo y vamos a tener esa recompensa con trabajo los 90 minutos. Vienen con ventaja y esto está para darle la vuelta. Las cosas difíciles es lo que nos gusta y es lo más bonito de conseguir», declaró Juan Carlos, que reconoció que el choque de esta noche es el más importante de su carrera, que no es precisamente corta: «Nunca he peleado por nada importante, quizás el año del Betis, que nos metimos en Europa League, pero esto es más bonito. Si logramos el objetivo va a ser la mayor alegría de nuestras vidas«.

«Son 90 minutos para conseguir esos dos goles. Hay que estar tranquilos y manejar los tiempos» ricca

En cuanto a las claves para la remontada del 4-2, Ricca comentó: «Nos estamos jugando mucho los dos equipos y estos partidos son una guerra. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la clave. Son noventa minutos para ganar el partido y conseguir esos dos goles. Hay que estar tranquilos y manejar los tiempos«. Además, no dudó de que el ambiente también puede contribuir mucho a la gesta. »Sin duda que nos va a ayudar. Sabemos que la gente está volcada y en el grupo sentimos el apoyo. Ahora nos toca a nosotros salir al campo«.

«Confío a muerte en mi equipo. Si logramos el objetivo va a ser la mayor alegría de nuestras vidas» juan carlos

Por su parte, Juan Carlos consideró determinante no incurrir en un exceso de excitación: «Es importante tener la mente tranquila y ser positivos. Dentro de lo que fue el partido de Riazor, no es mal resultado y tenemos el factor campo ahora». Además, el madrileño, a falta de un entrenamiento (habló al mediodía, antes de la sesión vespertina en el Ciudad de Málaga), se veía perfectamente capacitado para reaparecer: «Estoy bien. Llevo un par de semanas con molestias en el aductor, pero estos días que he parado me han venido muy bien».