Liga 123 Puntos fuertes y débiles del Alcorcón, el rival en el estreno de La Rosaleda en Segunda Málaga CF - AD Alcorcon Dejaron grandes sensaciones en la primera jornada de liga ante el Sporting, uno de los favoritos al ascenso, pero no rentabilizaron el gol que lograron; fue resumen de sus caracterísitcas: defensa sin fisuras y falta de gol BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 23 agosto 2018, 11:31

A la hora de fichar un delantero, y aprovechando que estamos en tiempo de mercado de fichajes; los agentes y directores deportivos insisten en que el gol es lo más cotizado, lo más caro. Y eso que nunca está asegurada una cifra concreta.En los clubes modestos, la falta de gol es un mal endémico. Es el caso del Alcorcón, uno de los menos anotadores de la categoría.

Aunque salen adelante por una férrea defensa con la que rentabilizan al máximo los tantos a favor. En la primera jornada ante el Sporting demostraron parte de su potencial, aunque le arrebataron el premio completo. No dejaron construir al talentoso conjunto de Baraja, que salió vivo al rescatar un punto en el minuto 93 con un disparo inparable al muro amarillo de André Sousa. Partiendo sobre el aviso de que el equipo de Parralo no va a cambiar mucho el plan que utilizó ante el equipo gijonés, analimos las fortalezas y debilidades del conjunto alfarero.

Fortalezas: orden táctico

Son puro pegamento

«Destacaría la solvencia y contundencia en defensa, es muy difícil hacerle gol. Y a eso se le suma el estado de forma en el que está el portero Dani Jiménez, motivado por la salida de Casto, que le da la titularidad», explica Álex Jiménez, periodista del Marca, habitual en los partidos del Alcorcón. El año pasado fue uno de los que menos goles recibió.

Gran manejo con el balón

Algunos fijos del plantes cumplen ya varias temporadas jugando juntos en el equipo y eso favorece que en ocasiones juegen de memoria. Están acostumbrados a tener el balón y aunque no materializaen esta caracterísica en ocasiones de gol, les sirve para contener al rival. Esta capacidad de combinación también será una incógnita en un campo de mayores dimensiones como La Rosaleda.

Los titulares no quieren perder el sitio

A pesar de la llegada de nueve fichajes, el técnico, Cristóbal Parralo, aún no está dando mucha cancha a los nuevos. Y los titulares del año pasado han visto una vía de contención para conservar su puesto. Esa competencia está favoreciendo al equipo, y desde Alcorcón aseguran que los entrenamientos están siendo de gran calidad.

Debilidades: Poco gol y faltos de físico

Falta de gol

Es un denominador común en casi todos los equipos con pocos recursos como el Alcorcón, aunque en otros con más dinero también lo sea... Pero el caso del equipo madrileño es hasta preocupante. El año pasado fue de los que menos gol tuvieron. El juego implantado por el anterior entrenador, Julio Velázquez, con tres mediocentros físicos de contención y el estilo de juego de mantener la posesión sin crear peligro les condenador a sufrir hasta la última jornada la campaña pasada.

Aunque en esta pretemporada han visto puerta y en el primer partido también materializaron. Sin embargo no cerraron bien el encuentro. Por eso han fichado a grandes delanteros, aunque en principio no parece que vayan a jugar en Málaga como titulares. Ejemplo son Juan Muñoz y Víctor Casadesús, que no quita que puedan salir como suplentes. Todo indica que Pereira y Peña sean los más adelantados.

Demasiada fatiga

Los que le siguen en estas últimas semanas coinciden con que el equipo llega mal físicamente a las rectas finales de los partidos. Eso se les nota a la hora de cerrar los partidos y en defensa comenten más fallos.