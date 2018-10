OJO, QUE QUEDA MUCHO

Recuerdo la reflexión de un malaguista de pro en julio, cuando la planificación estaba estancada por los excesos de los dos últimos años y el serio obstáculo del tope salarial. Es decir, cuando no se producía una sola incorporación y en La Rosaleda trataban de mantenerse firmes para cerrar salidas en operaciones mínimamente ventajosas. «Si el Málaga funciona, sólo se hablará de fútbol y nadie se acordará de Al-Thani; si no es así, seguiremos dándole vueltas al juicio de BlueBay y nos iremos al garete». Afortunadamente esto de 'la pelota' (como decía nuestro llorado José Antonio Frías) está sujeto a que el balón entre. A estas alturas cualquier valoración sobre el fantástico comienzo del Málaga ya sobra. Me quedo con la unanimidad de dirigentes de tres clubes de Segunda con los que mantengo amistad: «El Málaga es el equipo más difícil de superar... y todos lo sabemos». Los 22 puntos ya no se los quita nadie al equipo de Muíz, pero sí pueden quitarle muchos si se cae en el optimismo exagerado o la falta de humildad. Aún no hemos llegado ni a la cuarta parte del campeonato. Queda mucha Liga. La pasada campaña el Lugo se desplomó en la segunda vuelta, el Huesca no se despeñó de milagro (al remontar frente al Barcelona B), el Zaragoza resucitó y parecía lanzado hacia el ascenso... y al final en los 'play-off' subió el Valladolid, que acabó como un tiro. En Segunda casi siempre nada es lo que parece, de modo que conviene ser muy cautos. La ventaja es que el técnico conoce el paño como pocos, que con él el que no se mueva no sale en la foto y que tiene mentalizado, como diría el mítico Peiró, «hasta al perro de Andrés» (aquel que acompañaba al entrañable conserje de La Rosaleda). Pero, sí, sólo se habla de fútbol y Al-Thani y el juicio no acaparan focos.