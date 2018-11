LA QUIMERA DEL ORO

Confiar en que otros te solucionen lo que no has sido capaz de lograr es una quimera. La selección española, a mesa y mantel en su hotel de Las Palmas, mantuvo hasta el último instante la ilusión de clasificarse al ver que Inglaterra y Croacia empataban en el minuto 85. Un gol de Kane, sin embargo, echó por tierra todas las ilusiones y dejó intactas las botellas de champán con las que, seguramente, los internacionales de España pensaban celebrar la clasificación. ¡Qué decepción! La misma que, salvando las distancias, debió sufrir el Málaga, y los malaguistas, cuando el Alcorcón marcaba en Elche, minuto 95, su gol de la victoria; el Málaga perdía en ese instante el liderato que parecía haber recuperado. La selección nacional, desde Las Palmas, y el Málaga, desde La Rosaleda, perdían unas ilusiones que se daban por alcanzadas. Quedaba demostrado que confiar en que otros te regalen algo por lo que luchan todos es eso, una quimera. Aprendamos la lección aunque sea como último recurso.

En cuanto a la selección española se refiere es indudable que ha llegado la hora del cambio. Luís Enrique dijo nada más llegar que se trataba de una evolución. La realidad es que el nuevo seleccionador ha puesto patas arriba el plantel internacional hasta el punto de que el domingo viéramos a Isco con el brazalete de capitán. Luís Enrique pasará a la historia, logre o no el título europeo que se ha marcado como primer objetivo, por el número de internacionales que 'ha fabricado' para el fútbol español; lógico si se entiende la necesidad de renovar el magistral equipo que comandaron Xavi, Iniesta, Casillas, Piqué, Silva y demás. En realidad ya lo anticipó el propio seleccionador cuando anunció que contaba con una lista de setenta nombres. En el caso del Málaga sólo queda confiar en el buen hacer de Muñiz y en la resistencia de un equipo que vaya a más... y no a menos. Lo del liderato es otra cuestión porque queda mucho tiempo por delante. Aunque sin caer en ese sueño que me hace recordar una película histórica, 'La quimera del Oro', del genial y soñador Charles Chaplin.