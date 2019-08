Con el jeque dominado por sus desvaríos veleidosos y narcicistas, la preocupación es máxima en el Málaga. Uno ya se ha acostumbrado a que los veranos en el club nunca pueden ser tranquilos. La cordura es casi incompatible con la gestión en el fútbol, pero menos aún en el club de Martiricos. Una vez más la primera plantilla parece abocada a la dualidad. Una que participe en las tres primeras jornadas del campeonato y otra que lo haga después, ya con el mercado cerrado, y esperemos que no haya que lamentarse en demasía del retraso y de la pesadilla del tope salarial -hace un año, con idéntico problemas, pero en menor proporción, se ganaron los cinco primeros partidos-.

Ya sé que cuesta mucho ilusionarse con este Málaga, pero este plumilla, que ha seguido pretemporadas del equipo más de dos décadas y ha viajado por casi todos los continentes con él, empieza a ver un futuro jugador de Primera en un juvenil sobrado de talento. Llegó hace muchos años desde la cabecera de la Alpujarra granadina, Órgiva. Es sensato y sorprendentemente maduro para la edad. Se mueve en el campo como si llevara mucho tiempo con profesionales. Es seguro en el golpeo en corto y en largo, se conduce a pocos toques, ordena y da órdenes y puede ser un complemento perfecto al medio centro defensivo (¿Keidi?). Se llama Ramón, se apellida Enríquez y no tengo dudas de que Víctor va a ser valiente con él, si es que lo necesitara y dependiendo de cómo se cierre la plantilla. Seguro que Hugo y algún otro no le van a la zaga. La cantera sigue dando frutos (granadinos, la mayoría), pero el de Ramón me parece que está a otro nivel. Un futbolista de los de verdad.