Edu Ramos: «Muñiz me dio la oportunidad de debutar en Primera y siempre le estaré agradecido» Edu Ramos, en su presentación de cadista al salir del Córdoba por un problema salarial. / CÁDIZCF El medio centro churrianero regresa mañana a La Rosaleda, aunque en los últimos partidos no está jugando como titular BORJA GUTIÉRREZ Málaga Jueves, 13 diciembre 2018, 00:31

El volante malagueño, criado en Churriana, desembarca mañana en La Rosaleda con la expedición del Cádiz. Repasa a este periódico sus sensaciones en la previa de su regreso a la casa que le vio crecer, se reencuentra con Muñiz, que le hizo debutar en Primera y confiesa que le molestó bastante el descenso del Málaga.

–Vuelta a casa por Navidad y dos años después. ¿Con qué sensaciones?

–Con mucha ilusión de volver a casa. Siempre es muy especial, espero que salga todo bien. Tendré el apoyo de amigos y de mi familia. Hace dos años estuve allí con el Córdoba en Copa y fue muy especial. Me sentí raro porque nunca me había enfrentado a ellos y son sensaciones únicas. Fue donde me vieron crecer y será muy especial.

–¿Ha seguido al Málaga?

–Tanto en Primera como ahora en Segunda. Me jodió mucho que descendiese, espero que siga arriba y ascienda, como la ciudad y todos quieren.

–Viene con un Cádiz en racha, con siete de siete en victorias...

–Hemos cogido muy buena dinámica. El inicio no fue bueno, no arrancábamos, pero al final el trabajo se está viendo recompensado. Esperemos, por mucho que me duela, que la racha se prolongue una semana más.

–Empezó a jugar en el Mortadelo, luego en el Churriana y siendo alevín ya fichó por el Málaga. Fue una década de blanquiazul y con 18 años se fue al Leganés...

–Fue cuando llegó el jeque y al final me dijeron que no iba a tener los minutos y me fui seis meses a Madrid. Luego decidí rescindir contrato y buscar minutos.

–¿Cómo vivió la llegada del jeque Al-Thani?

–Hubo muchos cambios. Cuando hay mucho dinero al final fichan a jugadores más experimentados y con más categoría. A mí me pilló muy joven, me dijeron que no iba a jugar mucho y me fui.

–Muñiz, quién le hizo debutar, ha vuelto, ¿usted ha tenido opciones de regresar en algún momento?

–Siempre hubo rumores, pero estaba contento en Córdoba y renové. Al final tuve que salir por lo del tope salarial y recalé en Cádiz. Estoy contento por cómo salió.

–Le pasó lo mismo que a Kieszek...

–Es muy buen amigo mío. Tenemos contacto y, sí, nos pasó lo mismo. Teníamos contrato, nos queríamos quedar, pero al final aguantamos más de la cuenta. No hubo solución y tuvimos que marcharnos.

–El polaco tiene 'guasa'...

–Sí, sí (ríe), él siempre está con eso. Era mi compañero de habitación en el Córdoba y siempre esta sonriente. Lo aprecio mucho y espero reencontrarme con él. Tenemos mucho contacto, le he pedido sus entradas para este partido. Le dije que a él nadie le iba ir a ver (ríe más), que me diera las suyas, que tengo muchos amigos y familiares que me han pedido... Pero el 'rata' no suelta nada (dice en broma). Mantengo una bonita amistad y le deseo lo mejor.

–Se reencontrará mañana también con Muñiz...

–Fue el que me dio la oportunidad de debutar en Primera y siempre le estaré agradecido. Cuando coincido con él conversamos y le tengo mucho aprecio.

–¿Cómo está en el Cádiz?

–Ahora mismo no estoy disfrutando de mucho minutos. Empecé jugando, de medio centro y de central, supliendo las bajas que tuvimos. Ahora me entreno con la ilusión de volver al once.