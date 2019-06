Reacciones a una afición malaguista que enamora

Con esta afición este escudo será siempre grande .

Orgulloso de dice q soy malaguista ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/CFzTvHZ0kn — Weligton03 (@Weligton03) 15 de junio de 2019

Las jugadoras del Málaga femenino vivieron la decepción del partido en La Rosaleda como propia, aunque también se quisieron quedar con la parte más positivo, la reacción del público. "Lo de la afición del Málaga es algo que no se puede explicar", escribía Leticia Méndez, que no seguirá el próximo curso en el club de Martiricos. "Impresionante, sin palabras. Vamos a volver", puso Isco Alarcón en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de su pantalla de televisión en la que aparecía el momento en el que la plantilla se alineaba para aplaudir a la grada de animación. Muchos otros futbolistas y exfutbolistas, incluso algunos que no tienen vinculación alguna con el Málaga o la ciudad, se mostraron sorprendidos por la grandeza de la afición malagueña y su reacción al error de Munir. "Me quito el sombrero", comentaba Álvaro Benito Fuera del ámbito deportivo, un malaguista de primera como el actor Antonio de la Torre emplazaba al equipo a subir la próxima temporada.