UN GOL DE REBOTE Y POCO MÁS

El Málaga tenía que ganar en Tarragona y lo hizo. Hasta ahí todo perfecto, pero esos tres puntos, tan necesarios para no quedar descolgados en la tabla clasificatoria, no llegaron de forma brillante, más bien todo lo contrario. Teníamos que ganar, sí, pero también convencer algo más que en lo que llevamos de terrorífica segunda vuelta, y eso no se hizo. El equipo está mal, muy mal, sin ideas, sin demostrar la superioridad que tiene, por plantilla, respecto a los demás equipos. Se ganó con un gol 'llorando', porque el disparo de Dani Pacheco entró casi de milagro tras un disparo del malaguista que se iba fuera y que tuvo la fortuna de chocar en un defensor. Da igual, con lo que le cuesta al Málaga hacer un gol, lo demás importa un pito. Atrás quedaba un comienzo de partido para olvidar, con un Nastic que parecía un equipo de la zona alta de la tabla. Menos mal que el guardameta Kieszek estuvo fantástico, dando una seguridad que la verdad uno ha echado en falta en estas pasadas semanas en Munir. Por lo demás, pocas acciones brillantes de los jugadores de forma individual, porque apenas si brilló nadie, con especial mención al ostracismo en el que ha entrado Harper, al que parece que las 'musas' de su entorno lo están no sólo agobiando, sino que le están frenando en una carrera que era prometedora y que lleva camino de irse al garete. Caso como el del hispano-escocés tiene un montón el mundo de la pelota. También se echó de menos más calidad en el centro del campo, donde sus protagonistas ayer no estuvieron para nada 'iluminados'.

En fin, que este Málaga ha estado a punto de liarla porque iba camino del empate. No tiene la cabeza el equipo de Muñiz en el ataque, y sigue medroso, asustado ante cualquier contrario, esté donde esté. Se ganó, lo bueno, lo mejor y casi lo único. Lo contrario hubiera sido para adoptar decisiones más drásticas, porque el Málaga no está bien y lo peor es que sus adversarios se han dado cuenta. Tres puntos de oro, pero no nos devuelven la ilusión, porque este Málaga no pita. Para nada.