QUE RECEN LOS DEMÁS...

Un Málaga casi heroico consiguió una gran victoria en Albacete ante un duro rival. El equipo de Víctor Sánchez del Amo hizo un partido primoroso mientras que tuvo once jugadores, y cuando dos tonterías de Blanco Leschuk lo dejaron con uno menos supo sufrir con entereza y entrega. El Málaga tiene en sus manos ser tercero, y si el ascenso hubiera tenido tres plazas en propiedad, como hasta hace muy poco, el domingo ante el Elche se podría vivir una jornada para los anales malaguistas, pero... Hay que esperar. Hay que esperar a la terrorífica fase de 'play-off', pero ahora mismo el Málaga es el equipo a batir, ¡Qué pena que Víctor no hubiera llegado cinco jornadas antes...! ¡Qué pena...! Este Málaga es ambicioso, para nada es el equipo temeroso y aburrido de Muñiz, que nos hizo creer que teníamos una plantilla muy mediocre cuando mediocres fueron sus planteamientos y su falta de ambición. Menos mal que hemos acertado en el recambio, porque si llega a venir otro Jose González como la temporada pasada no sé qué hubiese pasado...

El Málaga jugó no a placer, pero casi mientras estuvo con sus 11 jugadores. Dos golazos, de Ontiveros (excepcional el marbellí) y de N'Diaye, nos pusieron el partido de cara, pero la extraña jugada de Blanco en el centro del campo, cuando ya tenía amarilla, y acto seguido el gol de los locales nos hicieron temer lo peor, pero este Málaga tiene agallas, tiene fuerza, tiene ganas y, sobre todo, tiene ambición, y eso se nota. Dicen que ser terceros es un plus; eso nunca se sabe, porque en el fútbol dos y dos no son cuatro, pero además hay una serie de condicionantes externos (una expulsión, una lesión, una equivocación arbitral) que todo es una lotería, pero este Málaga es otro, ha cambiado. Ni por asomo hubiese visto a este equipo perder ante el Reus y el Extremadura o empatar en Córdoba; sólo con eso ahora seríamos el Granada (o sea estaríamos en Primera), pero hay que esperar y rezar, y mucho, porque si nos quitan el N'Diaye que nos ha enseñado Víctor sería una baja lamentable. Pero este es otro Málaga: que recen los demás.