Recio: «Si no fui el capitán que merecía el Málaga, también me disculpo» El malagueño, traspasado al Leganés, se despide de los aficionados en una emotiva carta: «Es duro decir adiós sin quererlo» ANTONIO GÓNGORA Jueves, 6 septiembre 2018, 17:18

El malagueño Recio se ha despedido de los aficionados blanquiazules en una carta que ha hecho pública en las redes sociales. Repasa su larga trayectoria, asegura que siempre dio todo por el equipo, en todas las categorías, y también pide perdón por aquello que haya podido molestar. En este sentido se centra en la pasada temporada, cuando era el principal representante de la plantilla: «Sé también que no he gustado a todo el mundo y que a veces no he correspondido a lo que se esperaba de mí, pero traté de ser el mejor capitán posible. Si no fui el capitán que merecía el Málaga, también me disculpo».

Recio llegó al Málaga a los nueve años, en categoría benjamín, mientras que se ha marchado con 27, dieciocho años después. De ahí que su salida haya sido muy emotiva también para él. «Es duro tener que decir adiós sin quererlo, pero la situación fue la que fue, y tanto el club como yo nos vimos obligados a tomar una decisión que pensamos que era la mejor para los dos», destaca el futbolista, que asegura que la afición blanquiazul es la mejor y confiesa que siempre será malaguista.

Esta es la carta íntegra del jugador: