Recio: «El Málaga es uno de los favoritos, con esa presión hay que convivir»

Recio cambió el pasado verano, ya con la temporada iniciada, su Málaga natal por Leganés. El centrocampista defiende ahora la camiseta del equipo de Butarque, pero no se olvida de su club de toda la vida ni tampoco del Granada, conjunto en el que jugó año y medio. En la semana de un vital Granada-Málaga, uno de los partidos más importantes del año para ambos equipos, el futbolista habla de su experiencia en ambos clubes.

«El Málaga es mi primer equipo pero el segundo es el Granada, siempre lo he dicho. Aunque sólo estuve un año y medio, allí disfruté mucho, disputé casi 50 partidos. Llegué después de estar seis meses sin ir convocado en el Málaga y en Granada se me dio la oportunidad de renacer. Desde el primer día me acogieron de una manera espectacular. Fue bonito, estoy agradecido y soy claro: es el otro equipo que llevo dentro. Ojalá que ascienda», asegura.

Recio es consciente de la dificultad de la categoría de plata del fútbol español. «La Segunda es muy difícil. Yo mismo lo comprobé en los dos primeros partidos de este curso. Remontamos en los últimos minutos al Lugo fuera y ganamos también en el tramo final al Alcorcón en La Rosaleda. Son duelos igualados y prevalece lo colectivo. El Málaga es uno de los favoritos, pero con esa presión hay que convivir. Hay nerviosismo, pero está ahí, a tres puntos del Granada. Puede conseguir el objetivo», asegura. Cree que el partido de este sábado se resolverá por pequeños detalles.

