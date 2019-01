Hacia una reconquista

Escribo estas líneas el último día de 2018 pero no se verán hasta 2019. Quienes dominan la tecnología dicen que esa transición la pasarán en una nube a la que uno puede acceder siempre que lo necesite. Y puesto a indagar en esa situación que no es fácil de entender me quedo en esa nube un rato, o unos días, a ver qué pasa por aquí abajo, en un mundo que cada día parece más loco. Acabamos el año asistiendo una temporada más a la rivalidad Messi-Cristiano sin importar que hayan puesto muchos kilómetros por medio, incluso países, casi emparejados en el número de goles; quedó candente otro tipo de enfrentamiento entre Solari e Isco que no parecía tener más final que la marcha del malagueño a cualquier equipo europeo, en tanto que salta la posibilidad de que otro malagueño, Brahim, que juega en la Premier, pueda incorporarse al equipo de Chamartín Y por lo que a nosotros respecta, se fueron de vacaciones los futbolistas del Málaga con la esperanza de recuperar el liderato. No puede ni debe ser conformista el equipo de La Rosaleda que el domingo tiene uno de esos partidos traicioneros que podría pillar a contrapié a los de casa; la crítica situación del Reus, abocado a la desaparición, no debe inducir a la confianza sino a todo lo contrario. Para ascender hay que asegurar, en principio, todos los partidos de casa. Fallar en el momento privilegiado que vive el Málaga sería imperdonable. Y como estamos en el primer día laborable del año es necesario, y clásico, adornarse de buenos propósitos. Y uno de ellos debe ser la consolidación del club como entidad seria. Al jeque Al-Thani le corresponde la mayor parte de esa responsabilidad con un acercamiento a las necesidades del equipo y a la política de firmeza que se le exige a un club que lleva el nombre de Málaga por donde quiera que vaya. Tratar de reconquistar el prestigio y la simpatía de la que siempre gozó el Málaga debiera ser el primer objetivo a cumplir con el ascenso a una categoría que nunca debió perder. Así que ánimo y felicidades a todos.