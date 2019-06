Los golazos de Ontiveros: un don que llega a la élite Ontiveros, segundos después de su gol en Riazor. / Ñito Salas Acumula cinco tantos en los últimos dos meses, todos de fuera del área. Se sorprenden los extraños y se felicitan los propios, que ya lo han visto hacer lo mismo en las categorías inferiores BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 13 junio 2019, 14:15

Que se esté convirtiendo en habitual no quita que sea algo extraordinario. Los misiles de Ontiveros son cada vez más famosos y temidos por los rivales. El marbellí ha encontrado su pócima secreta y no para de utilizarla en esta recta final de competición para regocijo de los malaguistas. Desde su debut goleador esta temporada ante el Alcorcón el pasado mes de abril, no ha parado de fabricar 'golazos'. El último este miércoles en Riazor, quizás el más espectacular por el efecto que toma el balón. También de fuera del área. Es un denominador común, todos sus goles son más allá de la línea de 17 metros.

Ha engrasado la maquinaría y le funciona como en sus mejores tiempos de canterano. Por que este don natural no es un descubrimiento reciente. De hecho, los mismos aficionados del Deportivo se acordarían el miércoles del golazo que ya les marcó en La Rosaleda hace dos temporada cuando Juande Ramos estaba en el banquillo malaguista y el tanto del atacante sirvió para lograr la victoria en el minuto 90.

«Es el jugador que más he visto destacar en su época en las categorías inferiores, era un abusón, lo hacía todo por encima de todos», reflexionó el exjugador malaguista Juanito a SUR en la visita a la redacción de este periódico para ver y comentar la ida de Riazor. Por rescatar uno de sus goles más descatados está el que marcó en su etapa como juvenil en el Málaga. Fue en la Copa de Campeones juvenil de 2016 ante Las Palmas. Marcó el segundo gol del partido para meter al equipo, entrenado ese momento por Sergio Pellicer, en la final. Un disparo desde el centro del campo que sorprendió al portero. Es un experto de largas distancias, un 'francotirador'.

Y centrándonos en esta temporada, este es el historial de objetivos alcanzados por el cañon de Ontiveros:

Encontró la tecla en Alcorcón con un doblete

Continuó su 'show' ante el Real Oviedo

Lo repitió ante el Albacete

Y se consagró ante el Depor...