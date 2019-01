Renato: «Fue un mal partido; todos los equipos lo pueden tener» «Es pasajero», dice sobre la sequía goleadora del extremo portugués, que insiste: «Estamos haciendo una buena Líga» CARLOS CONTRERAS Miércoles, 9 enero 2019, 13:43

Tras la dura derrota frente al Reus, borrón y cuenta nueva en el Málaga. Ahora toca seguir trabajando para llegar a los objetivos marcados por el club. El extremo Renato ha hablado hoy, en rueda de prensa en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, sobre todo lo que sucedió el pasado domingo en La Rosaleda: «Ya lo hemos superado. Fue un mal partido, pero todos los equipos lo pueden tener y ahora estamos trabajando para cambiar los resultados contra el Zaragoza», comentó. El portugués también se ha referido a su situación personal desde que llegó a Málaga y al próximo partido.

La derrota ante el Reus fue un duro golpe para el vestuario malaguista, ya que el equipo tenía una oportunidad única para estar empatados a puntos con el primer clasificado, el Granada. «Eso pasa en mucho partidos; algunas veces se juega bien y no podemos ganar». «El equipo tiene que estar preparado para esta situación. Tenemos que seguir arriba porque eso es lo que queremos», ha afirmado el extremo. El exceso de confianza que pudo causar el que hasta el último momento no se supiera si el partido se jugaría o no pudo contribuir a que el equipo no tuviera la mentalidad de un encuentro liguero. «Nosotros respetamos a todos los equipos y esta competición es muy difícil. Ha sido sólo un mal partido», sostiene Renato, que cree que la sequía goleadora por la que atraviesa el equipo no es importante: «Es pasajero. No podemos ponernos las manos en la cabeza pensando que todo está saliendo mal. Estamos haciendo una buena liga y tenemos que seguir así. Seguro que los goles van a llegar».

Sobre el Zaragoza, según Renato el equipo está mentalizado para traerse los tres puntos. «No pienso mucho en el adversario. Yo me concentro en mí y en el equipo. Creo que es lo principal. Si el Málaga está bien, le podemos ganar a cualquier equipo de la Liga. Eso es lo más importante. Hay que respetar siempre al rival, pero pensando en nosotros», ha manifestado el luso.

En el plano personal Renato asegura no tener problemas en jugar en la posición que le diga el entrenador: «Ya he jugado por la banda izquierda en el Boavista. Me siento bien por las dos bandas». También le ha tocado jugar en el lateral, pero a él no le sorprende: «Lo probamos en los entrenamientos. Es una segunda opción para poder ayudar sacando centros, intentando desbordar por la línea... Pero es más una segunda opción». Por su entrada y salida del once inicial lo tiene muy claro. «Tenemos mucha competitividad en el grupo y eso es bueno para el equipo. Tenemos que estar siempre concentrados y trabajar para tener segundas oportunidades y poder aprovecharlas», ha concluido el extremo portugués.