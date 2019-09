René: «El Málaga dejó sin capacidad de reacción a Simón; es muy injusto» René Román, en una imagen de archivo. / SUR El capitán del Almería también cuenta cómo vive desde dentro el cambio radical en el club BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 6 septiembre 2019, 01:20

René no oculta su «humilde opinión» de todo lo que le rodea. Es un veterano ya de esto y no se deja impresionar aunque al Almería haya llegado un huracán de millones. «Fue un poco caótico porque se produjo todo en dos días cuando lo normal para estos trámites son seis meses. Fue un poco tenso porque estábamos de pretemporada y tuvimos que pararla para volvernos y no sabíamos que nos encontraríamos. Un poco locura y el miedo a lo desconocido y a no saber a qué venía este nuevo propietario», recuerda para SUR la llegada de Turki Al-Sheik, un inversor saudí que se hizo con el club a principios de agosto por 20 millones de euros.

«Es algo nuevo y ahora me quedo con que la propiedad ha logrado ilusionar al club y a la ciudad de nuevo. Piensan en grande y al principio hubo escepticismo pero han demostrado que vienen para hacer crecer al equipo. Si hay algo que defina la situación actual en toda Almería es sin duda ilusión. Ilusión y motivación», confiesa. «Desde fuera advierten de casos como el de Málaga pero notamos que es diferente. Los jugadores estamos motivados», finaliza.

Tras tres jornadas, la digestión de esta nueva realidad ya reposa sobre siete puntos de nueve posibles, y sin conocer la derrota. «En un principio parecía que íbamos a tener inestabilidad y ha sido todo lo contrario. Como capitán me costó la situación. El míster ha optado por empezar con los que estábamos el año pasado y los resultados han sido buenos. Es una señal para los que han venido, hay que apretar para jugar. Són jóvenes y aunque vengan de grandes equipos vienen con humildad», sigue René, uno de los más veteranos del plantel indálico.

La competencia está al rojo vivo y los dirigentes no paran de repetir la palabra ascenso. «El estado ahora mismo es de ilusión. Tenemos más nivel pero en Segunda hay que ser mejor equipo. Plantillas con más nombre se han estrellado en esta categoría», advierte tras siete temporadas seguidas jugando en ella. Por eso le suenan las estrecheces que vive ahora el Málaga. Aunque no tanto lo surrealista de su gestión.

Caso Simón Moreno

Vivió de cerca como el Málaga, siendo precisos su propietario Al Thani, dio de lado a Simón Moreno después de firmar, entrenar e incluso grabar un vídeo promocional. «Estuve en contacto permanente con él durante el último día de mercado y es una pena. Ya no solo como futbolista, lo digo también por su calidad humana. En Almería no contaron con él por política de club (su cesión del Villarreal, firmada antes de la llegada del nuevo dueño, no contemplaba opción de compra). Pero es que el Málaga le dejó sin capacidad de reacción. Es muy duro y muy injusto para un chaval como él».

Y va más allá de este caso, cree que los futbolistas están perdiendo todos sus derechos y aunque no sea la situación en concreto de Simón Moreno (era una cesión que permitía La Liga al Málaga y frenó el jeque), atiza sobre las dos palabras que quizás más famosas se han hecho en el mercado de Segunda: «El límite salarial que impone La Liga es injusto con los jugadores porque los clubes gastan el dinero en otras cosas y eso no se controla. Somos los únicos que pagamos las malas gestiones. Muchos se quedan sin inscribir. Eso está mal montado».

Y sigue. «Te pongo un ejemplo, un supuesto, si a mi, que soy gaditano, el año que viene me gustaría ir a retirarme al Cádiz y acepto el salario mínimo... ¿por qué La Liga no se lo puede creer? A cosas así me refiero«, concluye el guardameta, aprovechando la actualidad que han adquirido las palabras del secretario técnico del Oviedo, Michu, que desnudó el sistema de 'seguridad' financiera de La Liga.

El Almería ha multiplicado su límite salarial

Al Almería si le han creído desde la patronal del fútbol este verano. Sin datos aún oficiales el club ha deslizado, a través de su director general, Mohamed El Assy, que están cerca de ser el equipo con mayor límite salarial. Eso puede oscilar entre los 20 millones más arriba que abajo, por lo que supone casi cinco veces más que el margen del año pasado. ¿Y por qué al Almería si le deja La Liga? Simple, le han visto viabilidad.El jeque ha ofrecido un gran aval, ha invertido 21 millones en fichaes, y además ha traido grandes patrocinios como la cadena de centros comerciales Arabian Centres que figura en el pecho de sus nuevas equipaciones. Un contrato de cuatro años. Y entre otras cosas han comunicado su decisión de crear una ciudad deportiva y remodelar el estadio. Para La Liga, ese voto de confianza, se lo han ganado. A base de millones, pero ganado.