Restan 30 puntos de los 126 de La Liga. ¡A espabilar!... Las cosas de Cañete Muñiz comenta: «Tenemos que ser positivos; aún no hemos conseguido ni perdido nada». Quizá tenga razón, pero los aficionados se desilusionan Ontiveros fue de los más activos el viernes. / Ñito Salas PACO CAÑETE Martes, 2 abril 2019, 00:20

Números no mienten. Las justificaciones, sí. El pasado viernes (¡vaya día y hora para un partido de competición!) Málaga y Sporting se enfrentaron. Con la aritmética por delante, se podían alegrar las pajarillas de una y otra afición. Los del Principado, porque su equipo llegaba enrachado: cuatro victorias, una tras otra. Además, tiraban de la jerga taurina de que no hay quinto malo. Mentira. La realidad es como los números. Del otro bando, sus seguidores desorientados por lo que en ellos aumenta el aburrimiento y la decepción cada vez que comparece en La Rosaleda. Hasta que llegó la hora del Sporting, cuatro encuentros en casa sin ganar. Claro que el que acopia generosidad decía que eran 11 las jornadas con una sola derrota. Más o menos lo que comenta el míster a modo de pseudojustificaciones. Había más, su delantero Blanco llevaba cinco meses sin marcar. Desde el 29 de octubre. Aquí sí se cumplieron deseos. Blanco marcó este 29 de marzo. Otros números. Asistieron sobre 17.000 espectadores. Duele pensar en los varios miles de abonados que no se acuerdan del campo de Martiricos. Malo, no; peor.

Continuamos con los números. Restan diez partidos. 30 puntos por disputar. Cuando allá por agosto arrancó la competición había 42 encuentros por delante. 126 puntos para cada equipo en juego, de los que se han ventilado 96. El Málaga, con muchos encuentros seguidos sin conocer la derrota, ha dejado de sumar 41 puntos. Ustedes dirán por qué el entrenador comenta: «Tenemos que ser positivos; aún no hemos conseguido ni perdido nada». Puede que tenga razón, como los aficionados que se desilusionan. Conclusión: números cantan.

Vamos al partido. De entrada, en el titular, Diego González ocupó la plaza de Pau Torres porque se fue a jugar con la Selección sub-21. Regresó a tiempo en perfectas condiciones físicas. Resulta raro que por cumplir con un partido de rango internacional, que es motivo de orgullo, resulta que le quitaron el puesto. De todas formas, la actuación del Málaga en esta jornada ha sido similar a la de numerosas ocasiones. En casa, dominio absoluto en el primer cuarto de hora. En 10 minutos, ante los de Gijón, desaprovecharon tres claras ocasiones. Iván Alejo, Diego y Blanco no atinaron. En dos de ellas Ontiveros estuvo a gran altura. El resto de los primeros 45 minutos, irregular. Los de Mareo estrellaron un balón en el palo, y Ricca no estuvo aplicado en una dejada de Blanco, tras saque de banda largo de Hernández. Durante esta fase los locales botaron siete saques de esquina por ninguno de su adversario. Cada vez se lanzan los córners peor, sea Renato su ejecutor, como el viernes fue Ontiveros. Otra. Ya lo comenté hace una semana. Se pasan en el riego. Demasiada agua al césped por aquello de que el balón se desliza mejor. Durante el primer tiempo tengo anotados nueve patinazos de unos y otros. Se caen en lo más llano. Suma y sigue..

De Ontiveros, nada que añadir. En la fase final fue protagonista de una serie de acciones ofensivas. En fases del partido, el público ovacionó al de Marbella y pitó al equipo. ¿Que Ontiveros cometió algún fallo defendiendo? ¿Y quién no? Para mí, y lo digo con perdón, no faltaría más, fue el más entonado. Blanco, gol aparte, no sólo se multiplicó como es habitual, sino que esta vez acertó en sus acciones para el equipo. Sigo confundido con N'Diaye por su posición en el terreno de juego. Más adelantado, positivo; en zona defensiva, vulgar. Correcto Munir, como Luis Hernández, y flojo como en los últimos partidos Ricca. Los dos Iván cumplieron, aunque el extremo se precipita en los centros. Mula fue una agradable sorpresa en la nueva posición en que lo alineó el entrenador. Realizó dos cambios de juego realmente positivos. Mal Erik Morán, en tanto que en esta ocasión Adrián no llegó al aprobado. Lo mejor y más emocionante del partido, los minutos finales, a todo gas. Los visitantes estrellaron una falta en la madera, y Mariño realizó dos paradas. Una, en el minuto 90 en jugada de Ontiveros.