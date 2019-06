«Este resultado no se lo esperaba nadie» 02:40 Los exjugadores Pineda, Bravo, Juanito y Nacho vivieron en la redacción de SUR el partido del Málaga en Riazor BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 13 junio 2019, 01:18

Con ganas y confianza de ver ganar al Málaga se presentaron en la redacción de SUR los exjugadores del club blanquiazul en diferentes etapas Pineda, Bravo, Juanito y Nacho. Había muchas esperanzas, y el encuentro no pudo empezar mejor tras el gol de Luis Hernández. Aunque algo preocupaba a Pineda tras el empate de Carlos Fernández de penalti. «Empatarnos tan pronto y con el ambiente caldeado no nos beneficia. Hay que volver a controlar el juego y hacer el partido de los primero 10 minutos», indicaba efusivamente.

Esas dudas se disiparon con el misil de Ontiveros. En la sala hubo una mezcla de sorpresa por la gran factura del tanto –un lanzamiento a la escuadra con una curva endiablada que acabó bajando el balón como si cayera de un quinto piso–, y sonrisas cómplices entre los que lo han visto hacer lo mismo en la cantera malaguista. «Es de los jugadores que más he visto destacar en las inferiores. Era un abusón, lo ha hecho siempre», explicaba Juanito, mientras asentían Nacho y Bravo, ahora entrenadores en la cantera malaguista. Pineda se limitó a reaccionar con un «la madre que lo parió». Toda esta alegría, y también relajación, por haber conseguido ya el segundo gol fuera de casa contrastó con la actitud más moderada de Nacho, que pedía el tercero para más tranquilidad. No se fiaba y parece que vio lo que se venía.

Tras el descanso, los movimientos en el sillón eran cada vez más frecuentes y los nervios crecían por el excesivo control del rival.«Nos echamos muy atrás», repetían. Tras lo ya conocido y la abultada derrota, se dio paso al análisis. Con un denominador común: el bajón en la segunda parte se convirtió en una espiral de errores inadmisibles. «Está claro que esto no nos lo esperábamos nadie. Era raro pensar en cuatro goles en contra en un partido tan trascendente. Hay que analizar los errores, pero también recuperarse pronto», opinó Bravo. «Fueron muchos fallos individuales. No jugó tan mal como para encajar cuatro tantos, pero esos errores condenan», siguió Juanito.

Los detalles

«El gol de Ontiveros fue espectacular, pero más clave fue su palo que pudo ser el tercero» PINEDA

«El fallo de Ricca fue inncesario; el tercer y cuarto gol en contra nos sorprendieron» BRAVO

«Fueron muchos fallos individuales. No les vi tan mal como para encajar cuatro» Juanito

«En el próximo partido como novedad saldría desde el principio con dos puntas» Nacho

La ausencia de N'Diaye

«Suplir su largo recorrido, la fortaleza, la ayuda en defensa y salida de balón es muy difícil y se ha notado», reconoció Pineda sobre la ausencia de N'Diaye. «Se sabía que era una pieza fundamental, es un jugador que te da un plus pero no es momento de echarle de menos», destacó Juanito. Para intentar paliar esa baja y pensando en la remontada, Nacho implantaría una novedad: «De primera hora saldría con dos puntas».

«Es un resultado remontable»

A pesar del chasco, los exjugadores recordaron que no hay nada perdido aún. «Creo que es un resultado remontable. No es descabellado hacer dos goles en casa. Hay que enfocarlo como un solo partido; hacer dos goles y dejar la portería a cero. Ha sido un golpe duro pero no creo que sea depresivo», insistió Juanito.

«Hay que hacerles ver a los jugadores que se le puede dar la vuelta perfectamente. Tenemos mimbres para darle la vuelta y hay que convencerlos de que se puede», aconsejó Nacho. «Los dos goles hechos tienen que servir para mantener la confianza en ataque, y si el sábado marcamos primero, podemos optar a pasar la eliminatoria», expuso Bravo. «Creo que no hay tiempo para lamentarse y hay que preparar la eliminatoria con la mentalidad de ir a por todas», terminó Pineda para reforzar el optimismo.