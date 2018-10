Ricca: «Que todo el mundo esté enchufado es muy bueno» Ricca, Adriana y Natalia, convenientemente disfrazados por Halloween, saludan a los alumnos de 5º del CEIP Rosa de Gálvez. / MÁLAGA CF El capitán malaguista acompaña a Natalia yAdriana en la primera cita del curso de la campaña Valores Blanquiazules, que cumple cinco años PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 1 noviembre 2018, 00:28

Sobre valores iba la jornada. El capitán del Málaga, Ricca, acudió acompañado de las jugadoras del equipo femenino Natalia y Adriana a la primera cita de la temporada de la campaña Valores Blanquiazules, que cumple su quinta edición y se ha convertido ya en una iniciativa tan consolidada como valorada entre la comunidad educativa. Los ídolos de muchos de los niños les ilustran acerca de valores en la vida, la alimentación, el respeto medioambiental...

Y de valores habló Ricca también en lo deportivo. ¿Cuál es el más destacado en el vestuario del cuadro de La Rosaleda? El lateral uruguayo, el más joven de los capitanes de Primera y Segunda –tiene sólo 23 años, y cumplirá 24 el 1 de diciembre–, no tuvo dudas en la respuesta, y respondió con total convicción:«El valor más importante de esta plantilla es el compromiso. El equipo ha demostrado un gran compromiso en todos los aspectos y se ve en el día a día en cada entrenamiento y en los partidos». Su argumento queda ilustrado con la buena respuesta en la competición de jugadores que apenas han tenido minutos, como Koné. «Que todo el mundo esté enchufado es muy bueno», corroboró.

Respecto a la situación del equipo, que mantiene el liderato de Segunda otra jornada más tras superar al Numancia, comentó: «Era importante ganar en casa. Lo conseguimos y ahora pensamos en los tres puntos en el próximo partido. Sabemos que ahora hay dos choques fuera (Osasuna y Sporting) y la dificultad que tienen, pero nuestro objetivo es sacar los tres puntos en cada encuentro».

Sobre el hombre de moda, el goleador Gustavo Blanco, Ricca destacó no sólo su faceta realizadora (lleva ya seis dianas en el campeonato): «Es un gran futbolista y una gran persona y me alegro mucho por él y, obviamente, por el equipo. Aparte de los goles hace otras muchas cosas bien, que no se ven tanto».

En la víspera de Todos los Santos, con el alumnado y profesores disfrazados de Halloween, Ricca apareció en el CEIP Rosa de Gálvez con capa y antifaz, así como sus compañeras Adriana y Natalia. Toda la plana mayor del Málaga quiso respaldar esta iniciativa, que se ha hecho mayor gracias a la obra social 'laCaixa' y el trabajo de la Fundación del Málaga, que ha logrado que un club profesional se imbrique en la labor educativa de los centros de la capital y la provincia, donde se concentra su principal masa de seguidores.

Así, el asesor jurídico y responsable de la gestión interna del club, Joaquín Jofre; el director deportivo, José Luis Pérez Caminero; su adjunto, Juan Rodríguez, y el resto de colaboradores; el responsable de La Academia, Rafa Gil; los consejeros Martín Aguilar, Ben Barek y Antonio Benítez; así como muchos empleados de diferentes áreas. Fue un ejercicio de responsabilidad social corporativa.

Ricca, Natalia y Adriana aparecieron en el aula del CEIP Rosa de Gálvez al son del himno del Málaga, y algunos de los alumnos se acercaron a saludarlos antes de la presentación por parte de Raúl Iznata, actual delegado delAtlético Malagueño, pero también entrenador del equipo femenino, de otros equipos de la Academia y exjugador del primer conjunto. También habló Basti, en representación de la Fundación, que sigue teniendo admiradores incluso entre los que no tienen edad para haberle visto jugar, y el director del área de Negocios de CaixaBank Málaga, Amador Carmona, que se planteó esta reflexión: «Aquí ves esa ilusión y te hace retroceder 30 años y sentir, incluso, esa admiración por verles ahí, disfrutando y te preguntas por qué no hemos tenido nosotros esta oportunidad entonces de disfrutar con el Málaga y con nuestros compañeros transmitiendo esos valores que son necesarios en el día a día».

Se trataba ante todo de explicar a 75 niños de 5º de Primaria (con 10 y 11 años) una serie de nociones acerca de alimentación, compañerismo, ausencia de discriminación por sexo, cuidado del medio ambiente o valores en la práctica deportiva. «Si tú sueñas con muchas ganas al final lo consigues, pero un sueño sin trabajo no se logra», aseveró Adriana. «Para todo lo que se trata de conseguir en la vida hay que tener compromiso y sacrificar cosas», le secundó Ricca, y Natalia puso el énfasis en saber realizarse: «Lo más importante es disfrutarlo. Al final es un juego».

Los niños, entusiasmados, participaron de forma muy activa en las preguntas con las que se acabó la actividad: «Cuándo ganáis un partido, ¿que sentís?», «¿Cuándo decidisteis ser futbolistas?», «¿Es importante la alimentación en un futbolista?», «¿Te quedarías en el Málaga para siempre? (dirigida a Ricca)», «¿Cómo compagináis el deporte con la vida personal?», «¿Cómo os sentís cuando perdéis?», o «¿Cómo se lleva jugar un partido con tantos espectadores?». Más de un futuro periodista sació su curiosidad.