Ricca: «Mi gol es secundario, pero no los tres puntos ni la victoria» El capitán malaguista, Fede Ricca. / Migue Fernández El capitán del Málaga marcó el sábado su primer gol de la temporada, el tercero de la cuenta del equipo ante el Córdoba CARLOS CONTRERAS Lunes, 17 septiembre 2018, 00:27

El capitán del Málaga, Federico Ricca, marcó el sábado su primer gol de la temporada, el tercero de la cuenta del equipo ante el Córdoba.El 'charrúa' analizó para este periódico la actuación del equipo y el fulgurante inicio liguero.

–¿Satisfecho por el gol?

–Sí, más que nada por la victoria.El gol es secundario, pero no los tres puntos y la victoria, que es muy importante para seguir sumando.

–Ustedes tienen el discurso muy aprendido, nadie se sale de él. Parece que no hay más celebración de la cuenta...

–Sí, lo que pasa es que sabemos que esto es muy largo y sólo llevamos cinco jornadas. Creo que la mejor manera de seguir en esta línea es pensar en el partido que sigue y no más allá.

–¿Cómo recuerda su gol?

–Fue en un tiro libre. Fui a rematar con la cabeza, salté muy arriba y me di con el rival y, bueno, cuando caímos quedó la pelota ahí y al tirar fue gol.

–¿Se lo imaginaba? No sé si cuando la vio dentro se sorprendió, porque usted no es un defensa muy goleador, ¿verdad?

–Sí. Hacía tiempo que no marcaba (desde la temporada 2015-16), pero, bueno, voy al área con decisión, he estado en otras ocasiones bastante cerca y no había querido entrar, y por suerte ahora sí entró.

–Qué bueno es ver a la gente sonreír de nuevo, ¿no?

–A mi en lo personal me pone muy contento que la gente obviamente esté disfrutando y esté feliz como estamos nosotros, pero siendo consciente, como le digo, de que sólo van cinco jornadas. Esto es muy largo y tenemos que seguir de esta manera.

–Está saliendo todo perfecto. A ver hasta cuándo dura, ¿no?

–Bueno, hay que ser los más regulares posibles. Hay que seguir trabajando, no perder la línea.

–Llevan un gol en contra en cinco jornadas. Para los que están atrás esto también debe de ser un dato importante, ¿verdad?

–Obviamente, es una de las claves creo yo el no recibir goles y tener esa tranquilidad. Creo que es trabajo de todo el equipo que se esfuerza para correr y pelear todos los balones, y eso es fundamental.

–Está viviendo casi sus mejores partidos desde que llegó al Málaga. Está sin molestias, recuperado de la lesión, con el brazalete de capitán....

–Creo que la temporada sufrí esas lesiones (de hombro) que no me dejaban tranquilo, y creo que ha quedado atrás y ahora sólo queda mirar hacia delante.

–El grupo que se está haciendo el equipo es muy bueno, ¿no?

–Creo que es algo fundamental que hay que destacar del grupo que hay, porque está todo el mundo preparado. No sólo en los partidos cuando entramos en el campo, sino en cada entrenamiento que se ve. Todo el mundo quiere aportar. Todo el mundo está enchufado y eso se ve después en el partido, que al que le toca siempre está preparado.

–Ahora viajan a Las Palmas. Un buen partido ese, ¿no?

–Sabemos que es un rival difícil y a partir del próximo entrenamiento empezaremos a estudiar y a preparar el partido.