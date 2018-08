«Estamos muy comprometidos» Ricca, en un entrenamiento / ÑITO SALAS El capitán no cree que el movimiento de jugadores al cierre del mercado afecte al rendimiento deportivo CARLOS CONTRERAS Málaga Viernes, 31 agosto 2018, 14:09

El lateral malaguista Ricca habló este mediodía en rueda de prensa en La Rosaleda y se refirió al choque contra el Almería y a la actualidad del equipo. «Conocíamos la complicación de Segunda, pero sólo podemos pensar en el partido que tenemos el próximo lunes, que es muy duro, jugamos contra un rival muy difícil», manifestó en relación a lo apurado de las dos victorias logradas.

Respecto a su futuro y a la posibilidad de salir antes del final del plazo esta noche, no se cerró las puertas y comentó: «No sé nada. Veremos qué sucede en las últimas horas, pero no sé lo que pasará. Nos debemos centrar en el partido del lunes». Dicho esto, no cree que la incertidumbre sobre entradas y salidas afecte: «Al vestuario lo veo muy bien y estamos muy comprometidos. Cada jugador se debe brindar al máximo y tiene que querer estar. Es la mejor manera de ayudar al equipo».

Respecto a su nueva capitanía, elegida por Muñiz, manifestó: «Me siento muy bien por llegar a ser capitán del Málaga. Sé de la responsabilidad que conlleva, pero me la tomo con naturalidad. Obviamente, estoy concentrado en lo que importa, que es competir partido a partido».