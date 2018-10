Ricca: «El valor más importante de esta plantilla es el compromiso»

El capitán del Málaga, Ricca, acudió acompañado de las jugadoras del equipo femenino Natalia y Adriana a la primera cita de la temporada de la campaña Valores Blanquiazules, que con la colaboración de LaCaixa se celebró en el CEIP Rosa de Gálvez, ante 75 niños de 5º de Primaria (con 10 y 11 años). En este escenario, el uruguayo no dudó en destacar que «el valor más importante de esta plantilla es el compromiso». «El equipo ha demostrado un gran compromiso en todos los aspectos y se ve en el día a día en cada entrenamiento y en los partidos», añadió a modo de explicación.

Respecto a la situación del equipo, que mantiene el liderato de Segunda otra jornada más tras superar al Numancia el lunes, el uruguayo comentó: «Era importante ganar en casa. Lo conseguimos y ahora pensamos en los tres puntos en el próximo partido. Sabemos que ahora hay dos choques fuera (Osasuna y Sporting) y la dificultad que tienen, pero el objetivo es sacar los tres puntos en cada encuentro».

Respecto al hombre de moda, el goleador Gustavo Blanco, Ricca destacó no sólo su faceta realizadora (lleva ya seis dianas en el campeonato): «Es un gran futbolista y una gran persona y me alegro mucho por él y, obviamente, por el equipo. Aparte de los goles hace otras muchas cosas bien, que no se ven tanto».