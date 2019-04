El 'riesgo' de Ontiveros con el Europeo sub-21 Secreto de sumario El marbellí ha estado fuera de la órbita de la selección, pero De la Fuente siempre ha confiado en él. Un gran final de campaña podría darle opciones... y perjudicar al equipo SERGIO CORTÉS Lunes, 22 abril 2019, 00:27

Tras la brillante actuación del extremo en la noche del Viernes Santo en Alcorcón, el Málaga se aferra a su futbolista más desequilibrante para soñar con el retorno a Primera. Pero cuanto mejor sea el rendimiento de Ontiveros en esta recta final del campeonato, mayor será el riesgo de que pueda ser reclutado para el Europeo sub-21, que se disputará en Italia y San Marino del 16 al 30 de junio. Es decir, al mismo tiempo que los 'play-off' de ascenso (cuyo comienzo será el 12 de ese mes). Aunque día de hoy el marbellí parece descartado, es obligado incidir en que ha sido siempre uno de los futbolistas preferidos del seleccionador, Luis de la Fuente.

Ontiveros parece haber emergido en el momento decisivo de la temporada, si bien, como ocurre con el equipo tras el esperanzador estreno de Víctor como entrenador, conviene ser prudente. El marbellí es tan diferente en el terreno de juego como irregular en su rendimiento. Tras su prodigiosa irrupción de la mano de Juande Ramos y algunas pinceladas en la etapa de Míchel –Javi Gracia lo hizo debutar, pero pronto lo 'devolvió' al filial–, el extremo no aportó la pasada campaña como blanquiazul y fue cedido en la segunda vuelta al Valladolid, donde acabó por no tener protagonismo.

Dos temporadas flojas

Las casi dos temporadas tan flojas de Ontiveros también lo han alejado de la órbita de la selección. Sus opciones de entrar en la sub-21 se han diluido paulatinamente pese a que al frente del segundo equipo nacional se incorporó a finales de julio del año pasado Luis de la Fuente en sustitución de Albert Celades. Este relevo de seleccionador suponía una magnífica noticia para el marbellí, porque el que fuera lateral izquierdo del Athletic y el Sevilla siempre ha tenido plena confianza en las virtudes del extremo malaguista y ha contado con él cuando el rendimiento de este ha sido el deseado.

A día de hoy, a ocho semanas del comienzo del Europeo sub-21 (y a aproximadamente cuarenta días de que De la Fuente facilite la lista definitiva), Ontiveros tiene menos opciones que otros futbolistas. Entre otras razones, porque ya no quedan convocatorias y encuentros por disputar. No obstante, ya se sabe que los seleccionadores también introducen novedades de última hora en función de que el rendimiento sea alto. Sin ir más lejos, en el Málaga existe un precedente. Hace dos años Sandro estaba particularmente inquieto porque parecía fuera de los planes de Celades y finalmente, tras un espectacular cierre de temporada, no sólo fue reclutado para la cita en Polonia, sino que además formó parte del once inicial en cuatro de los cinco encuentros (en el quinto fueron reservados varios titulares).

Demasiada competencia

Vista la última convocatoria de Luis de la Fuente hace poco más de un mes, Ontiveros tendrá que rendir a un extraordinario nivel para recuperar el terreno perdido porque existe demasiada competencia. El seleccionador sub-21 incluyó en la lista a cuatro extremos: Manu Vallejo, del Cádiz (y ya fichado por el Valencia); Oyarzabal, de la Real Sociedad; Dani Olmo, del Dinamo Zagreb, y Pedraza, del Villarreal. Este último ha sido utilizado como lateral izquierdo en su equipo, aunque en la lista figuraban dos futbolistas para esa posición, Aarón (Mainz) y Reguilón (Real Madrid). También fueron incluidos el valencianista Soler (al que Marcelino utiliza en la banda en su 4-4-2) y Rafa Mir (en algunas fases también empleado como falso extremo en Las Palmas). Incluso, el barcelonista Aleñá, pese a ser un interior, jugó con frecuencia la campaña anterior en el filial azulgrana como extremo en el 4-3-3.

Obviamente la inclusión de Ontiveros sería muy perjudicial para el Málaga porque faltaría en las dos últimas jornadas de Liga (debido a la concentración) y en el hipotético caso de disputar los 'play-off' de ascenso. Supondría otro contratiempo más por la presencia garantizada (salvo sorpresa) de Munir y N'Diaye con Marruecos y Senegal en la Copa África. Ysin olvidar las opciones de Pau Torres de acudir a la cita en Italia y San Marino tras su brillante debut con la sub-21 y su crecimiento como tercera opción para el centro de la zaga tras Vallejo y Meré, por delante de Jorge (del Tenerife, ya fichado por el Valencia) o Unai Núñez (del Athletic). Pero si Ontiveros está a un alto nivel de aquí al final, su baja sería a priori demasiado sensible... Como le sucedería al Cádiz con Manu Vallejo.