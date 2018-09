La Liga 123 El rival del domingo: el Rayo Majadahonda, un debutante atormentado Uno de los onces titulares del Rayo Majadahonda en esta temporada. / LA LIGA Málaga CF - CF Rayo Majadahonda Compite por primera vez en su historia en Segunda División y ha realizado una transformación total de la plantilla con 18 nuevos fichajes BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 28 septiembre 2018, 21:55

La Rosaleda recibirá este domingo al equipo más inexperto de la categoría, aunque no por eso menos peligroso. Vale la pena ser prudentes con este Rayo Majadahonda, un club más parecido, en cuanto a entidad e instalaciones, a un 'amateur' que a un profesional, pero que está intentando implantar su personalidad en su primera vez en la división de plata del fútbol español. Aunque es de justicia reconocer su fructífera cantera, de donde han salido nombres como Reina, Munir, Theo y Lucas Hernández.

En la campaña 2014-15 estaban en Tercera División y gracias al efecto de Antonio Iriondo, el entrenador, conocido como 'El ruso', ha ido perfeccionando un modelo que le llevó a ser campeón en el grupo 1 de Segunda B la temporada pasada, uno de los más competitivos. Lograron ascender en una agónica eliminatoria contra el Cartagena en el partido de vuelta. Un gol en propia meta de los murcianos les permitió hacer historia. Ahora se encuentran en proceso de adaptación a la dimensión que le demanda la Segunda. El estadio donde juegan como local, lo más sonado. Son inquilinos en el Wanda Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid, con quién tienen un convenio en el Cerro del Espino desde los años 70. Su estadio no cuenta con las carecterísticas necesarias.

Tras el embriagador efecto de la promoción, la Segunda con quizás más nombres históricos de los últimos años, forzaron la máquina para construir un nuevo equipo capaz de mantener el sueño del fútbol profesional. Han tenido cambios en los despachos, el más significativo, el cambio en la secretaria técnica. Del exmalaguista José María Movilla a otro ex del Málaga, Antonio Ruiz Vilches, que fue analista con Míchel González y José González el año pasado. Y cambios de plantilla: 18 nuevos fichajes.

Los fichajes del Rayo Majadahonda Para la temporada 2018/19 han incorporado a: Verza, Benito (Las Palmas), Álvaro Bustos (Mallorca), Toni Martínez (West Ham), Schiappacasse (Atlético), Aitor García (Cádiz), Fede Varela (Oporto), David Morillas (Albacete), Luso (Huesca), Isaac Carcelén (Cultural Leonesa), Héctor Verdés (Oviedo), Echu (Real Madrid), Enzo Zidane (Lausanne), Galán (Rayo Vallecano), Ruibal (Betis), Rafa (Pune City), Ander Cantero (Villarreal B), Francisco Varela (Oviedo).

Donde quisieron mantener la esencia fue en el banquillo. Sigue el alma máter del éxito del club majariego: Antonio Iriondo (03/11/1953, Moscú). Es un técnico peculiar. Primero, para despejar la x, nació en Moscú porque es hijo de exiliados que marcharon a la Unión Soviética durante la Guerra Civil. Y luego, en su forma de entender el fútbol. Le gusta estar encima de sus jugadores, hacerles amar el juego, su gestión de grupo es diferenciadora. A veces, cita a los jugadores en ayunas para realizar sesiones de relajación. Herencia de lo que aprendió en la Primera de Japón. Complementos de una idea de juego basado en la posesión del balón.

En los últimos años, los aficionados del Rayo han disfrutado de un fútbol preciosista, a veces barroco, pero que cuando conecta con la portería rival es letal. Aunque esta temporada todo esto se ha matizado. Según el director deportivo, Ruiz Vilches, en una entrevista con este periódico, explicó que los fichajes que han realizado en verano tenían que «tener buen pie», tal y como le había pedido Iriondo. Aunque los planes se han ido truncando con el paso de las jornadas en Segunda.

Tras la abultada derrota ante el Extremadura por 1-4 en el Wanda Metropolitano, un rival directo del Majadahonda para la permanencia, Iriondo se planteó lo de amasar tanto el esférico: «La posesión del balón, tal y como la tenemos, no ha tenido sentido, a mí no me gusta tener la pelota por tenerla sino para llegar a la portería contraria y nos ha faltado movilidad en todas las partes del campo», conluyó el entrenador majariego tras la goleada.

En la previa del partido ante el Málaga, Iriondo aprovechó para insistir en que «es un momento atractivo para jugar con el líder, en los últimos partidos hemos estado francamente mal y es una situación estupenda para corregir un montón de cosas». Han recibido siete goles en los últimos dos partidos: Granada 3-0 y Extremadura 1-4.

El Rayo Majadahonda durante un entrenamiento esta semana. / CFRM Posibles onces en La Rosaleda Dudas posiciones concretas: Cantero/Basilio; Varela, Verdés/Rafa/Morillas/Jorge, Iza; Luso, Enzo, Fede Varela y; Jaisson/Aitor García/Schiappacasse.

En Las Rozas, lugar habitual de entrenamiento del Rayo Majadahonda, son días de reflexión. Los 18 nuevos fichajes han supuesto una tranformación demasiado brusca y todavía no han sido capaces de encontrar su ideal de juego, necesitado de mucha prueba error. Han firmado peloteros. Un perfil de joven promesa cedido de equipo grande: Fede Varela (21 años, Oporto), Schiappacasse (19 años, Atlético), Toni Martínez (21 años, West Ham) o Enzo Zidane (23 años, Lausanne). También veteranía en la categoría: Héctor Verdés (34 años, Oviedo), Luso (34 años, Huesca) y David Morillas (32 años, Albacete).

El entrenador ha ido haciendo varios cambios en posiciones puntuales desde el inicio de curso y todas ya han rotado. En portería empezó apostando por Basilio y luego ha utilizado a Cantero, desde el partido de Copa ante Las Palmas. Este último ha estado en las dos últimas goleadas y es duda para jugar ante el Málaga. Con el mediocentro más utilizado sancionado, Óscar Valentín, puede que de entrada a Luso, un centrocampista más defensivo. El que parece un fijo es el argentino Fede Varela y es casi seguro el regreso a la titularidad de Enzo Zidane. En ataque el nombre que tiene más papeletas para ser de la partida desde el inicio el el onbuense Aitor García y junto a él hay varios nombres en duda. Ruibal, Toni Martinez y Jeisson, este último, una perla peruana que está teniendo buenos minutos en sus aún apariciones.