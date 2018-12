Otro rival enrachado para el Málaga Los jugadores del Málaga celebran el primera tanto en Mallorca, conseguido por el filial Harper. / Agencia LOF Tras reaccionar en Mallorca, recibirá el viernes a un Cádiz con siete triunfos ligueros seguidos ANTONIO GÓNGORA Martes, 11 diciembre 2018, 00:23

El triunfo del Málaga en Mallorca supone más de los tres puntos en juego. Después de dos derrotas seguidas, la primera en casa, era imprescindible reaccionar para no ver mermadas sus posibilidades de estar en la zona alta de la clasificación, con el liderato a su alcance. Y no parecía una tarea fácil, ya que el conjunto balear había vuelto a coger el ritmo y amenazaba con colarse en los puestos de privilegio de una forma inmediata. Pero los retos más inmediatos del conjunto de Martiricos no quedan ahí, ya que el visitante de La Rosaleda del próximo viernes, el Cádiz, es otro equipo enrachado, que ya se ha colocado entre las seis primeras posiciones.

El equipo de Muñiz deberá mostrar otra vez su hegemonía en Segunda para doblegar a un rival que lleva siete triunfos seguidos en la competición liguera

El conjunto amarillo, dirigido por Álvaro Cervera (un entrenador que estuvo en la mete de algunos dirigentes malaguistas cuando buscaban técnico el pasado verano), suma nada menos que siete triunfos consecutivos en los últimos compromisos ligueros. Su arranque no fue bueno, pero, cuando el preparador del cuadro gaditano estaba más cuestionado, el equipo reaccionó para completar esta espectacular racha que lo ha situado ya al acecho de los primeros, a tres puntos de los malaguistas.

El Málaga deberá solucionar los problemas aparecidos ante el Granada para afrontar este choque otra vez con las máximas garantías de éxito. El equipo blanquiazul sólo ha fallado en casa en ese encuentro de hace dos fines de semana, sumando antes un pleno de victorias en los siete compromisos celebrados en el campo de Martiricos en la competición liguera esta temporada. El partido ante el Cádiz, de esta forma, se presenta como una oportunidad más para que el equipo blanquiazul demuestre su hegemonía y siga pendiente de la zona más alta de la tabla.

Las dificultades, de esta manera, serán de nuevo máximas para el conjunto blanquiazul, que se está viendo también muy afectado por algunas bajas muy destacadas. Es previsible, sin embargo, que cara al choque del viernes no haya bajas destacadas más allá de la de Luis Hernández, que continúa recuperándose a buen ritmo de su lesión (está a punto de incorporarse al grupo en los entrenamientos). Sí estarán disponibles, en principio, el resto de los componentes del once de gala de Muñiz tras la recuperación de Adrián o Harper.

Para más adelante quedarán los refuerzos, aunque la dirección deportiva ya trabaja en algunas opciones destacadas. Muñiz no quiere fichajes, salvo que estos lleguen para mejorar el potencial actual o por la salida de jugadores. Es previsible que se marchen Héctor o Haksabanovic, ya que disponen de pocos minutos y pretenden mejorar en otros destinos. En ese caso habrá llegadas.